LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat mit seinem Krebsmedikament Imfinzi einen Studienerfolg erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat das Medikament in einer Phase-3-Studie einen von zwei primären Endpunkten erreicht.

Imfinzi hat die Überlebensrate von Patienten mit nicht-operablem und nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom im Stadium 3 (NSCLC), die mit dem Medikament behandelt wurden, statistisch signifikant verbessert. Zu dem Ergebnis ist ein von einem unabhängigen Komitee durchgeführte Analyse gekommen. Laut Unternehmen untermauern die Ergebnisse den klinischen Nutzen, den Imfinzi Patienten mit Lungenkrebs bieten kann.

Imfinzi ist in den USA und Kanada bereits zur Behandlung von Patienten mit NSCLC im Stadium 3 zugelassen, die nach einer platinbasierten Radiochemotherapie keine Fortschritte gezeigt haben. In der EU und in Japan sowie diversen anderen Ländern wird das Medikament gerade geprüft. Mit Entscheidungen der dortigen Behörden wird in der zweiten Jahreshälfte 2018 gerechnet.

May 25, 2018 03:16 ET (07:16 GMT)

