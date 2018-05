Upgrades. Die dritte Tausender-Periode lief für den Index zunächst gut, Ende 1996 gab es einen Anstieg auf 1.140,19 Punkte - der bis dahin höchste Jahresendwert. Neuling fand man nur einen: KTM kam knapp vor Weihnachten. Auf der Kapitalerhöhungsseite war die Bank Austria aktiv, auch Semperit bzw. die Immogesellschaften CA Immo und Immofinanz. Gebastelt wurde gleichzeitig bei vielen Unternehmen an der Börsepräsenz. So wechselte die zuvor erwähnte Immofinanz in ein höheres Börsesegment, bei der Sparkassen-Immo-Invest wurden Genussscheine gebracht. Von Seiten der ÖIAG gab es wieder streubesitzstärkende Maßnahmen: Bei Böhler-Uddeholm (mittlerweile Teil der voestalpine) und OMV kam es zu Secondary Public Offerings, die beide...

Den vollständigen Artikel lesen ...