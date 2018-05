Der US-amerikanische Spezialist für Video-Streaming hat sich an der Börse allein in den vergangenen drei Monaten um 22 Prozent verteuert und markierte gestern ein neues Hoch bei 353,99 Dollar.



Beim Börsenwert ließ Netflix zuletzt den Unterhaltungs-/Medienkonzern Comcast hinter sich, für den zurzeit eine Marktkapitalisierung in Höhe von 146,7 Milliarden Dollar angezeigt wird. Netflix bringt es aktuell auf 149,9 Milliarden Dollar und könnte in Kürze den Disney-Konzern (153,4 Milliarden Dollar) überholen.



Helmut Gellermann, Bernecker Tagesdienst