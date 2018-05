FRANKFURT (Dow Jones)--Die Modevertriebsholding Global Fashion Group (GFG) hat im ersten Quartal deutlich mehr neue Kunden gewonnen und den Umsatz gesteigert. Gebremst wurde das Unternehmen, an der der schwedische Investor Kinnevik und Rocket Internet beteiligt sind, allerdings vom starken Euro.

Die Dachgesellschaft von Online-Modehändlern in verschiedenen Schwellenländern erzielte in den drei Monaten einen Nettoumsatz von 236,9 Millionen Euro, das ist ein Plus von 17,6 Prozent. In Euro gerechnet liegt der Zuwachs allerdings nur noch bei 3,6 Prozent. Der bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg der Mitteilung zufolge leicht auf 32,2 (Vorjahr 31,9) Millionen Euro. Das entspricht einer Marge von minus 13,6 Prozent (minus 13,9 Prozent). Die Anzahl der aktiven Kunden steigerte GFG um gut 12 Prozent auf 10,1 Millionen.

Zur GFG gehören die Onlinemodehändler Lamoda, Dafiti und Zalora. In den Zahlen der Gruppe bereits nicht mehr enthalten ist das Fashion-Startup Namshi, an dem der arabische Einzelhändler Emaar Malls vergangenen August die Mehrheit übernommen hatte.

