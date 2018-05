Zürich - In den letzten Jahren haben sich das anhaltende Tiefzinsumfeld sowie die Regulierungswelle im Nachgang zur Finanzkrise in beträchtlichem Mass auf das Kerngeschäft der Banken ausgewirkt und Spuren bei der Profitabilität hinterlassen. Dank der ergriffenen Massnahmen und besserem Marktumfeld ist der Ausblick jetzt optimistischer und der Bankensektor sollte auf einen moderaten Wachstumspfad zurückkehren. Dies bekräftigt die heute veröffentlichte Studie der Credit Suisse zum Finanzplatz Schweiz. Analog den früheren Ausgaben liefert die Studie konkrete Vorschläge dazu, wie die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes erhalten und nach Möglichkeit weiter gefördert werden kann.

Die Credit Suisse hat heute, wie seit 2012 alle zwei Jahre, eine Studie zum Finanzplatz Schweiz veröffentlicht um einen konstruktiven Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des Finanzplatzes zu leisten. Urs Rohner, Präsident des Verwaltungsrates der Credit Suisse Group, hat die Publikationsreihe 2012 initiiert: «Für den Schweizer Finanzplatz ist es entscheidend, sich als führendes Zentrum für die weltweite Verwaltung privater Vermögen und für Asset Management zu behaupten. Um die Standortattraktivität der Schweiz und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Finanzplatzes zu erhalten, gilt es nun verschiedene wirtschaftspolitische Massnahmen zu treffen - in unserer Studie stellen wir Handlungsempfehlungen für die Akteure vor.»

Herausfordernde Zeiten gemeistert

Der Schweizer Finanzplatz hat eine herausforderungsreiche Zeit hinter sich - globale Finanzkrise, Eurokrise, Tiefzinsumfeld, Übergang zur Weissgeldstrategie und strengere Regulierungen stellten nur einige der mannigfaltigen Herausforderungen in den vergangenen 10 Jahren dar. Der Beitrag des Finanzsektors ans Schweizer Bruttoinlandprodukt (BIP) sank entsprechend von über 11% in 2007 auf 9% in 2017. Der Finanzplatz hat sich jedoch den Herausforderungen gestellt und zahlreiche Strukturveränderungen bewältigt. Dies zeigt sich exemplarisch in der Beschäftigtenzahl: So war die Beschäftigung in den Banken in den letzten Jahren rückläufig und nur dank einem soliden Wachstum des Versicherungssektor, getragen von den Rück- und Sachversicherungen, stagnierte sie im gesamten Finanzsektor bei rund 215'000 Vollzeitäquivalenten. Die Stärke der Konsolidierung im Bankensektor zeigt sich auch darin, dass es mittlerweile beinahe 70 Institute weniger gibt als vor gut zehn Jahren - nicht zuletzt weil über 40 ausländische Banken den Schweizer Markt verlassen haben.

Vermögensverwaltungsgeschäft wird wichtiger

Der Ausblick für den Finanzplatz Schweiz ist gemäss Credit Suisse ...

