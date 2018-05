Berlin muss vorsichtig sein, wenn Chinas Konzerne auf Shoppingtour gehen. Deutschland braucht Offenheit, aber keine Naivität.

Die Übernahmen deutscher Firmen durch chinesische Konzerne passieren nicht zufällig, sie haben Methode. Zwei Drittel der Transaktionen in den vergangenen vier Jahren, das belegte gerade eine Studie der Bertelsmann Stiftung, erfolgten in Sektoren, die Peking im strategischen Staatsinteresse zu Zukunftsfeldern erklärt hat. Die Bundesregierung liegt daher richtig, wenn sie den erneuten Versuch des chinesischen Staatsunternehmens State Grid Corporation China (SGCC) skeptisch sieht, Anteile am Stromnetzbetreiber 50Hertz zu kaufen. Richtig ist auch das Vorhaben, Prüfverfahren für ausländische Beteiligungen zu verschärfen.

Denn: Es gibt keine privaten Firmen in China. Selbst die digitalen Superstars Alibaba ...

