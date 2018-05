Die EU-Kommission fordert von der Finanzbranche, sich bei Investments an Ökologie und ethischem Verhalten auszurichten. Unternehmen müssen mitziehen. Das ist gut für Anleger.

Die Dynamik ist erfreulich und beeindruckend: Die EU-Kommission hat einen ebenso umfangreichen wie ehrgeizigen Aktionsplan vorgelegt. Darin nennt sie konkrete Maßnahmen, die Europas Finanzbranche zu mehr nachhaltigem Handeln bewegen sollen. In den kommenden 18 Monaten will die Kommission so die Voraussetzung dafür schaffen, dass ökologische, soziale und auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung gerichtete Kriterien ihren festen Platz am Finanzmarkt bekommen. Der Aktionsplan basiert auf Empfehlungen der "High Level Expert Group on Sustainable Finance", welche die Kommission Ende 2016 ins Leben gerufen hatte. Jetzt werden diese Empfehlungen mit Leben gefüllt. In dieser Woche machte die EU-Kommission dazu ihre Gesetzgebungsvorschläge.

Es ist kein Zufall, dass dies gerade jetzt passiert: Elf Jahre nach Ausbruch der Finanzmarktkrise und nach acht Jahren Finanzmarktregulierung zur Stabilisierung des Systems kann die Kommission wieder nach vorn schauen. Es geht darum, die Finanzbranche für langfristiges, stabiles Wachstum zu aktivieren. Dazu gehört auch, Kapital zu mobilisieren, damit die Klimaziele, zu denen sich weltweit 195 Staaten 2015 auf der Pariser Klimakonferenz verpflichtet haben, doch noch erreicht werden.

Die Brüsseler Initiative ist auch aus Sicht von Investoren sinnvoll. Der Wert eines Unternehmens erklärt sich heute viel stärker über immaterielle Faktoren, die kaum von der traditionellen Analyse von Aktien und Anleihen erfasst werden. Investitionen in Unternehmen, deren Geschäftspolitik nur auf kurzfristige Erfolge abstellt und sich nicht an nachhaltigen Zielen orientiert, bergen für den Anleger massive Risiken.

