Ergomeds Tochterunternehmen PrimeVigilance engagiert Pharmakoepidemiologie-Spezialisten und erweitert damit sein Dienstleistungsangebot DGAP-News: Ergomed plc / Schlagwort(e): Personalie/Firmenübernahme Ergomeds Tochterunternehmen PrimeVigilance engagiert Pharmakoepidemiologie-Spezialisten und erweitert damit sein Dienstleistungsangebot 25.05.2018 / 10:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ergomeds Tochterunternehmen PrimeVigilance engagiert Pharmakoepidemiologie-Spezialisten und erweitert damit sein Dienstleistungsangebot London, UK - 25. Mai 2018: Ergomed plc, (Ergomed; AIM: ERGO LN, Xetra: 2EM GR) (,Ergomed' oder das ,Unternehmen'), ein Unternehmen das spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie anbietet, freut sich, die Erweiterung des Angebots von PrimeVigilance um Dienstleistungen in der Pharmakoepidemiologie sowie die Ernennung von Dr. Michael Forstner als Leiter Risikomanagement und Pharmakoepidemiologie mitzuteilen. Zusätzlich zur Ernennung von Dr. Forstner werden die bestehenden Verträge mit Mesama Consulting an PrimeVigilance übertragen. Mesama Consulting ist ein im Jahr 2011 von Professor Jan-Willem van der Velden gegründetes Beratungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das zuletzt von Dr. Forstner als Eigentümer geführt wurde. Dr. Forstner ist ein Experte im Bereich der Arzneimittelüberwachung (Pharmakovigilanz) mit umfangreicher Erfahrung in der Planung, Entwicklung, Umsetzung und Bewertung von Risikomanagementstrategien. Dazu gehören auch Studien nach einer Medikamentenzulassung, um die sichere Anwendung von Arzneimitteln zu gewährleisten. Seine Fähigkeiten werden Ergomeds erstklassiges Dienstleistungsangebot innerhalb von PrimeVigilance ausweiten, neue Einnahmequellen in den Bereichen Pharmakoepidemiologie und Risikominderung generieren und so der hohen Nachfrage nach diesen Dienstleistungen Rechnung tragen. Stephen Stamp, Chief Executive Officer von Ergomed plc, sagte: "Ich freue mich, Michael bei Ergomed willkommen zu heißen. Seine bemerkenswerte Erfahrung im Bereich der PV-Dienstleistungen und seine einzigartige Expertise in der Pharmakoepidemiologie und im Bereich der Risikomanagementstrategien werden nicht nur einen Mehrwert für unsere PrimeVigilance-Dienstleistungen schaffen, sondern zugleich eine Brücke zwischen CRO und PV bauen. Dies passt perfekt in unsere Strategie, unsere Expertise in der Pharmakovigilanz und in den späten Phasen der klinischen Entwicklung auszubauen und neue Einnahmequellen sowohl in unseren PV- als auch in unseren spezialisierten CRO-Dienstleistungen zu generieren. Unser Fokus liegt weiterhin auf dem Wachstum unserer beiden Dienstleistungsangebote, sowohl organisch als auch durch strategische Akquisitionen." - ENDE - Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: MC Services AG Medienkontakt für Deutschland & Investor Relations Kontinentaleuropa Anne Hennecke Tel.: +49 211 529252 22 anne.hennecke@mc-services.eu Über Ergomed Ergomed bietet spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie an, die alle Phasen der klinischen Entwicklung, die Überwachung der Arzneimittelsicherheit und die Dokumentation medizinischer Daten nach der Zulassung (Pharmakovigilanz) umfassen. Das schnell wachsende, profitable Dienstleistungsspektrum des Unternehmens beinhaltet ein umfangreiches Angebot spezialisierter Pharmakovigilanz-Lösungen, die unter der Marke PrimeVigilance zusammengefasst werden, sowie ein breites Angebot qualitativ hochwertiger Contract Research und Trial Management Services (CRO). Aufbauend auf seiner Expertise in diesem Bereich hat Ergomed ein Portfolio an Arzneimittelentwicklungs-Programmen aufgebaut - sowohl im Rahmen von Partnerschaften als auch in Eigenregie. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ergomedplc.com. 25.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 689521 25.05.2018

ISIN GB00BN7ZCY67

AXC0081 2018-05-25/10:01