Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den deutlichen Abschlägen der vergangenen beiden Handelstage zeigen sich die Börsen in Europa am Freitag etwas erholt. Für leichte Entspannung sorgt, dass Pjöngjang unverändert zu Gesprächen mit den USA bereit ist, nachdem US-Präsident Donald Trump am Vortag zunächst das geplante Treffen in Singapur abgesagt hatte. Die Nachrichtenlage insgesamt spricht aber nicht dafür, dass die Bäume in den Himmel wachsen. Denn die drohenden Strafzölle auf Autoimporte in die USA, das Ende der Ausnahmeregelung für Stahlimporte aus der EU, die politische Lage in Italien und die jüngst schwächelnden Konjunkturdaten aus Europa könnten einige Anleger in der Meinung bestärken, dass sich die guten Zeiten für europäische Aktien dem Ende neigen.

Der DAX legt um 0,5 Prozent auf 12.922 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,4 Prozent auf 3.534 Punkte. Potenziell richtungweisend für den Tag könnte werden, wie sich die angelsächsischen Investoren vor ihrem langen Wochenende positionieren. Am Montag bleibt die Börse in London wegen des "Spring Bank Holiday" geschlossen. An der Wall Street findet bereits zum Wochenschluss bei den Anleihen ein verkürzter Händel statt, am Montag wird dort wegen des " Memorial Day" nicht gehandelt.

Renditen in Italien ziehen wieder an

Der Euro zeigt nach einer zwischenzeitlich leichten Erholung, auch mit Blick auf Italien, keine Anzeichen von Stärke und handelt unter 1,17 Dollar. "Italien ist wieder das Sorgenkind der Währungsunion", heißt es bei der Commerzbank. Die Sorge ist, dass die neue Regierung das Budgetdefizit erhöhen und damit die ohnehin hohen Staatsschulden weiter nach oben treiben wird, ohne dass dies die Wirtschaft nachhaltig beleben dürfte. Dies dürfte die Spannungen im Euroraum verstärken.

In Mailand fällt das Marktbarometer um 0,3 Prozent und am italienischen Anleihemarkt steigen die Zinsen wieder. Die Zehnjahresrendite liegt bei 2,44 Prozent. Deutsche Papiere profitieren gleichzeitig von der Flucht in Sicherheit, hier sinkt die Zehnjahresrendite weiter auf 0,45 Prozent. Damit hat sich die Renditedifferenz zwischen Italien und Deutschland binnen einer Woche von rund 150 auf fast 200 Punkte ausgeweitet.

Ifo-Index Zünglein an der Waage

Um 10.00 Uhr MESZ steht mit dem deutschen Ifo-Geschäftsklima-Index ein auch über Deutschland hinaus wichtiges Konjunkturbarometer im Fokus. Es wird erwartet, dass der Ifo nach bereits fünf Rückgängen in Folge erneut ein Minus aufweist. Volkswirte erwarten ihn mit einem Wert von 101,9 nach 102,1 im Vormonat. Zuvor waren bereits die Einkaufsmanagerindizes des Euroraums und Deutschlands im Mai zum vierten Mal hintereinander gefallen. "Wir erleben hier gerade das Ende eines Zyklus", mahnt ein Marktteilnehmer. Dies dürfte den Investoren nicht entgehen, die sich deswegen vorsichtiger positionieren dürften.

Gute Nachfrage bei Medigene-Platzierung

Die Nachrichtenlage auf Unternehmensseite ist dünn. Bei Bayer findet die Hauptversammlung statt mit möglicherweise neuen Nachrichten zur Monsanto-Übernahme. Bayer ziehen um 0,6 Prozent an. Nach der Hauptversammlung bei der Deutschen Bank am Vortag wird die Aktie der Bank ex Dividende von 11 Cent gehandelt. Auffallend war laut Marktexperten das hohe Handelsvolumen in der sehr schwachen Aktie am Tag der Hauptversammlung. Mit gut 40 Millionen Aktien war es das zweithöchste in den vergangenen sechs Monaten. Börsianer schließen nicht aus, dass der chinesische Aktionär HNA wieder auf der Verkaufsseite steht und seine Beteiligung weiter senkt. Die Aktie der Deutschen Bank handelt unter Berücksichtigung der Dividende leicht im Plus.

Rocket Internet geben um 2,9 Prozent nach. Die Beteiligung Global Fashion Group hat trotz einer gestiegenen Kundenzahl im ersten Quartal den Verlust ausgeweitet.

Eine Platzierung in Medigene scheint gut gelaufen zu sein. Sowohl die Kapitalerhöhung wie auch der Aktienüberhang des Großaktionärs QVT Financial konnten nach Angaben des Unternehmens zum Kurs von je 14,50 Euro platziert werden. Laut Medigene gab es einen Nachfrageüberhang. Die Aktie geht mit 14,70 Euro um, 0,7 Prozent leichter.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.538,55 0,48 16,79 0,99 Stoxx-50 3.128,18 0,37 11,40 -1,56 DAX 12.933,77 0,61 78,68 0,12 MDAX 26.721,20 0,65 173,71 1,99 TecDAX 2.823,83 0,83 23,19 11,66 SDAX 12.523,44 0,32 39,64 5,36 FTSE 7.745,39 0,37 28,65 1,74 CAC 5.578,13 0,54 29,69 5,00 Bund-Future 160,32 0,18 0,69 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:34 Do, 17:19 % YTD EUR/USD 1,1696 -0,20% 1,1705 1,1727 -2,7% EUR/JPY 128,01 -0,02% 128,07 128,01 -5,4% EUR/CHF 1,1603 -0,12% 1,1607 1,1623 -0,9% EUR/GBP 0,8760 +0,01% 0,8759 1,1406 -1,5% USD/JPY 109,46 +0,23% 109,43 109,16 -2,8% GBP/USD 1,3353 -0,24% 1,3362 1,3375 -1,2% Bitcoin BTC/USD 7.426,63 -1,4% 7.638,16 7.558,32 -45,6% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,65 -0,65 -0,03 Deutschland 10 Jahre 0,46 0,47 0,03 USA 2 Jahre 2,52 2,52 0,63 USA 10 Jahre 2,98 2,98 0,57 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,44 70,71 -0,4% -0,27 +17,9% Brent/ICE 78,43 78,79 -0,5% -0,36 +20,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.303,74 1.304,58 -0,1% -0,85 +0,1% Silber (Spot) 16,63 16,66 -0,2% -0,03 -1,8% Platin (Spot) 913,05 911,50 +0,2% +1,55 -1,8% Kupfer-Future 3,09 3,10 -0,1% -0,00 -7,1%

May 25, 2018 03:33 ET (07:33 GMT)

