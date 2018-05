Im nächsten Jahr wird BMK 25 Jahre alt. Welche Entwicklung hat das Unternehmen in dieser Zeit durchlaufen?

Als wir vor 25 Jahren angefangen haben, gab es noch den Ausdruck "verlängerte Werkbank" oder "Bestücker". Gefragt waren relativ simple Dienstleistungen. OEMs waren froh, wenn sie eine Firma kannten, die eine Baugruppe bestücken konnte und die Qualität gepasst hat. Gearbeitet wurde in der Regel mit beigestelltem Material. Das hat sich im Lauf der Zeit massiv geändert, die ganze Industrie der Elektronikfertigungs-Dienstleister oder auch kurz EMS hat enorm an Bedeutung gewonnen. Die milliardenschwere Branche hat sich über die Jahre sehr viele Dienstleistungen angeeignet, die viele Hersteller in der Form gar nicht mehr bewältigen wollen. Das Portfolio reicht über den gesamten Produkt-Lebenszyklus hinweg, also von der Entwicklung, Fertigung, Test, Montage, Verpackung, Lieferung an Endkunden und alles was mit After-Sales zu tun hat. Das ist echt enorm, vor allem weil jeder einzelne Bereich durchaus sehr komplex sein kann und damit ein relativ großer logistischer Aufwand einhergeht. Heute müssen wir selbst neben dem Material auch alle entsprechenden Systeme vorhalten und brauchen das Geld, um das zu finanzieren. Wir wurden vom Bestücker zum Komplettdienstleister.

Das beinhaltet auch die Industrialisierung von Produkten, die man als technische Leistung nicht unterschätzen darf. Hat der Kunde etwas entwickelt, kümmern wir uns um die gesamte Prozesstechnik, wobei oft komplexe Fertigungsprozesse aufzusetzen sind. Auch die Testentwicklung spielt eine immer größere Rolle. Wenn wir einen komplexen Funktionstest entwickeln, brauchen wir dafür das gleiche Know-how Level wie der Produktentwickler.

Wie machen sich die Konsolidierungsprozesse, die die Elektronikbranche prägen, bei Ihnen bemerkbar?

Wir wollen die Fertigung transparenter machen. Im Rahmen des Forschungsprojekts "TriP - Transparenz in der Produktion" untersuchen wir gemeinsam mit der Hochschule Augsburg, der Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer Instituts und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...