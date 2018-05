Linz (ots) - Wanderreiten im Mühlviertel ist ein wahrer Genuss für Pferd und Reiter. Ab Juli 2018 kann auch der beliebte "Johannesweg" auf vier Hufen erlebt werden.



Das Mühlviertel ist mit seiner landschaftlichen Vielfalt ein wahres Paradies für Pferd und Reiter. Abwechslungsreiche Reitwege im Böhmerwald, in der Region Freistadt und auf der Mühlviertler Alm lassen sich bei Tagesausflügen und mehrtägigen Wanderreittouren entdecken. Ab Juli 2018 kann nun auch der beliebte Wander- und Pilgerpfad "Johannesweg" auf vier Hufen erlebt werden. Der neue Johannesritt vereint Pilgern und Wanderreiten und bietet ein außergewöhnliches Frischluft-Erlebnis inmitten der hügeligen Landschaft des Pferdereichs Mühlviertler Alm.



Zwtl.: Ein Paradies für Mensch und Tier



Hoch zu Ross entlang des weitläufigen Reitwegenetzes entdecken Reiter das Mühlviertel auf neue Weise. Das Granithochland mit seinen sanften Hügeln, dichten Wäldern und saftigen Wiesen ist ein wahres Paradies für Mensch und Tier. Neben dem Reit-Hotspot - die Region Mühlviertler Alm - bieten sich auch im Böhmerwald oder in der Region rund um Freistadt anspruchsvolle und abwechslungsreiche Reitrouten. Im Böhmerwald ist vor allem die Wanderreitroute an der Großen Mühl, die von der bayrischen Grenze in der Nähe von Schwarzenberg am Böhmerwald über Rohrbach-Berg bis nach Ahorn führt, ein beliebtes Ziel. Die "Große Hochland-Tour" bietet Pferd und Reiter auf einem 66-Kilometer langen Rundweg Einblick in die Region Freistadt.



Zwtl.: Die Mühlviertler Alm als Hotspot für Pferdefans



Als Hotspot für alle Pferdefans gilt jedoch das Pferdereich Mühlviertler Alm im Nordosten des Mühlviertels. Hier bietet sich alles was das Wanderreiter-Herz begehrt: Rund 700 Kilometer markierte Reitwege, zahlreiche Pferderasten und Reiterherbergen, in denen Reiter und Pferd die wohlverdiente Pause einlegen können, sowie acht Erlebnis- und Relaxplätze laden zu abwechslungsreichen Aktivitäten ein, wie zum Beispiel dem Überwinden einer Hängebrücke. Die Region Mühlviertler Alm gilt als Paradies für Wanderreiter, die gerne das Gelände unter die Hufe nehmen, zwischendurch uralte Burgruinen entdecken wollen und die es auch nicht scheuen, mit ihrem Pferd einen Fluss zu durchqueren.



Zwtl.: Neu ab Juli 2018: Der Johannesritt



Ab Juli 2018 kann nun auch der beliebte "Johannesweg" auf vier Hufen erlebt werden. Der Pilgerweg erfreut sich bei Wanderern bereits seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Entlang der Strecke findet man mystische Granitformationen, kleine Denkmäler sowie zahlreiche Plätze der Ruhe, die mit grandiosen Weitblicken in die Mühlviertler Landschaft belohnen. Der spirituelle Pilgerweg, der auch als die österreichische Antwort auf den Jakobsweg bezeichnet wird, vermittelt anhand von 12 Stationen Weisheiten zu den Themen Geduld, Humor, Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft.



Ab Juli 2018 sind die 12 Johannesweg-Stationen nun auch für Reiter gut erreichbar. Der neue Johannesritt vereint Pilgern und Wanderreiten und bietet Natur- und Pferdeliebhabern die Möglichkeit, fernab des stressigen Alltags die eigene Balance wiederherzustellen. Das Frischluft-Erlebnis inmitten der hügeligen Landschaft und die außergewöhnliche Gastfreundschaft der Beherbergungsbetriebe zeichnen das Genussabenteuer aus.



Zwei Möglichkeiten bieten sich interessierten Reitern, um den 110 Kilometer langen Johannesritt anzugehen: Entweder man organisiert sich selbst das Quartier für Mensch und Tier, oder man bucht den Ritt als Pauschale bei einem der Betriebe im Pferdereich Mühlviertler Alm. Innerhalb von fünf Tagen werden dabei alle zwölf Johannesweg-Stationen angeritten. Erstmalig können Wanderreiter einen geführten Johannesritt von Samstag, 30. Juni bis Freitag, 06. Juli in Anspruch nehmen. Die erste Station des Reiturlaubs führt dabei zum Pferdereich-Fest nach Haid bei Königswiesen, wo der neue Johannesritt am 1. Juli auch offiziell und feierlich eröffnet wird.



Zwtl.: Reitangebote im Mühlviertel



Egal ob Reitanfänger oder Reitprofis, Kinder oder Erwachsene - im Mühlviertel finden alle Pferdeliebhaber ein passendes Angebot. Anfängern bietet sich im Granithochland bei Kinder- und Jungend-Reiterlebniswochen, Schnupperreitangeboten oder Wiedereinsteiger-Wochenenden vielfach die Möglichkeit, erste Erfahrungen am Rücken eines Pferdes zu sammeln oder gelerntes aufzufrischen. Langjährige Reiter erkunden beim Urlaub mit dem eigenen Pferd auf eigene Faust die Region oder lassen sich bei geführten Wanderritten die schönsten Ecken des Mühlviertels zeigen. Und auch Kutschenfahrten ermöglichen es, die Landschaft des Mühlviertels aus einer neuen Perspektive kennen zu lernen.



Weitere Informationen zum Reiten im Mühlviertel unter [www.muehlviertel.at/reiten] (http://www.muehlviertel.at/reiten)



