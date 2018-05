Olten (ots) - Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen

Baumeisterverbands bekräftigte am 24. Mai 2018 ihr Bekenntnis zu

einem freien und fairen Wettbewerb. Der SBV verurteilt illegale

Preis-, Mengen- und Gebietsabsprachen in aller Deutlichkeit. Die

Baumeister wollen das Thema aktiv angehen. Der SBV will

Compliance-Instrumente entwickeln, die die Branche bei der Einhaltung

des Wettbewerbsrechts unterstützen.



In der Strategie und im Leitbild des Schweizerischen

Baumeisterverbands SBV - die bereits im Herbst 2017 von der

Delegiertenversammlung einstimmig verabschiedet wurden - ist das

Bekenntnis zu einem freien und fairen Wettbewerb fest verankert. Nach

den jüngst publik gewordenen Verstössen gegen das Wettbewerbsrecht

bekräftigten die Delegierten am Donnerstag in Olten dieses

Bekenntnis. Preis-, Mengen- und Gebietsabsprachen werden als

Verstösse gegen das Wettbewerbsrecht in aller Klarheit verurteilt.

Die Delegierten des SBV erwarten, dass diese Werte von allen

Mitgliedern und der gesamten Baubranche mitgetragen werden.



Der Schweizerische Baumeisterverband will nun von sich aus aktiv

vorgehen, um die Einhaltung des Wettbewerbsrechts künftig

sicherzustellen und in der Branche bei diesem Thema zukunftsgerichtet

massgebliche Fortschritte zu erzielen. Dazu sollen Instrumente

entwickelt und Best-Practice-Empfehlungen erarbeitet werden. Diesen

Prozess will der SBV für das Bauhauptgewerbe und darüber hinaus in

einem grösseren Zusammenhang mit Partnerorganisationen vorantreiben.



