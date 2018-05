Zürich - Salesforce - weltweit führender Anbieter von CRM-Software - hat seinen dritten State of Sales-Bericht veröffentlicht. Für den jährlichen Trendreport wurden über 2.900 Vertriebsprofis weltweit befragt. Wichtigste Erkenntnis: Die künstliche Intelligenz gewinnt in der Vertriebsbranche - insbesondere in Bezug auf Opportunity Insights, Lead-Priorisierung und Guided Selling - langsam, aber stetig an Boden und die Vertriebsteams erwarten, dass sie bis 2020 allgegenwärtig wird.

Künstliche Intelligenz wird zwar allgemein als Technologie mit viel Potenzial betrachtet, in einigen Bereichen herrscht aber auch Unsicherheit. Darüber, ob sie Arbeitsplätze kosten wird oder wie schwierig ihre Nutzung ist. Der State of Sales Report zeigt auf, dass gerade Vertriebler zuversichtlich in die Zukunft sehen können. Die Erhebung widerlegt deutlich die Sorge, dass KI Arbeitsplätze gefährden würde. Er zeigt, dass über 75 Prozent der Vertriebsteams, die bereits KI einsetzen, die Mitarbeiterzahl in ihren Teams seit 2015 erhöht haben.

54 Prozent der befragten Teams gehen davon aus, dass sie ...

