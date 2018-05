Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit Kursabschlägen von insgesamt mehr als 300 Punkten hatten es die letzten beiden Handelstage beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in sich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Dabei habe das Aktienbarometer am Mittwoch mehr als 1% Kursverlust hinnehmen müssen - gestern sei die Abschläge zum Handelsende auf knapp unter 1% eingedämmt worden. Weshalb betonen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...