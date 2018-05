Goldexplorer bewegen sich bewertungstechnisch weiterhin auf niedrigem Niveau. Ganz augenfällig ist das bei Cartier Resources. Doch der Chart macht derzeit Hoffnung, zumal es operativ Fortschritte gibt.

Goldpreis keine Hilfe für Goldaktien

Goldexplorer erleben harte Zeiten. Viel Risikokapital ist in andere Bereiche abgewandert. Und auch der Goldpreis, der sich ja deutlich über den Niveaus aus 2015/16 bewegt, ist keine Hilfe. Da nützt es auch nichts, dass die Unzenotiz am gestrigen Donnerstag nach Trumps Nordkorea-Desaster die runde Marke von 1.300 Dollar überschritt und sich an die 200 Tage-Linie heranpirschte. Auf viele Goldaktien haben diese Bewegungen derzeit keinen Einfluss. Dabei sieht mittelfristig gut aus für Goldanleger. Es muss immer mehr Geld in den Boden gesteckt werden, um neue Vorkommen zu entwickeln. Die Produktion sinkt latent, das Angebot wird also tendenziell knapper.

Operative Fortschritte, Aktie bildet festen Boden aus

Cartier Resources (0,16 | 0,09 Euro; CA1467721082) ...

