Aimedis, die auf Blockchain und KI basierende eHealth-Plattform, welche die Art und Weise, wie Patienten mit Ärzten, Krankenhäusern, Therapeuten, Apotheken und untereinander kommunizieren radikal verändern wird, gibt den AIM-Token zur Finanzierung der weltweiten Markteinführung aus.

Seit Mittwoch dem 16. Mai haben Investoren endlich die Chance, sich durch den Kauf von AIM-Token ihren Anteil an der einzigartigen Erfolgsgeschichte, der internationalen Markteinführung von Aimedis, zu sichern: AIM Token sind jetzt mit einem Presale-Bonus von 20 Prozent PLUS einer Frühbucherprämie von 5 Prozent ausschließlich beim tschechischen Investmenthaus BRIC INVEST https://www.bric-holding.com/home_en.html erhältlich!

Aimedis hat sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft des Gesundheitswesens mit einer fortschrittlichen und voll funktionsfähigen Plattform zu gestalten, die durch Blockchain geschützt und von KI unterstützt wird und es Patienten ermöglicht, die Kontrolle zu behalten, den Austausch ihrer medizinischen Daten zu schützen, Zugang zu den besten Gesundheitsdienstleistern, Beratung, Rezepte, persönliche Gesundheits-Upgrades zu erhalten und Teil der Gesundheitsrevolution zu werden. Und dies ist kein Zukunftstraum: Die revolutionäre Aimedis-Plattform ist ein Live-Arbeitssystem, das bereits in großen Krankenhausgruppen in Deutschland im Einsatz ist!

Durch die Ausgabe von 300 Millionen AIM-Token zu einem Nominalwert von je 0,12 USD wird das Aimedis-Konsortium circa 36 Millionen US-Dollar zur Finanzierung des weltweiten Rollouts der erfolgreichen Plattform einsammeln, zunächst in China und weiteren Ländern des Fernen Ostens. Zudem wird der AIM-Token dazu beitragen, das Ökosystem innerhalb der Plattform in Gang zu bringen: AIM wird die Währung des Systems sein, die den Teilnehmern den Kauf und Verkauf von Medikamenten, Dienstleistungen wie Konsultationen, das Bezahlen von Rezepten und schließlich die Unterstützung weiterer Patienten ermöglichen, die wertvolle gesundheitsbezogene Informationen zur Verfügung stellen, beispielsweise durch die Einrichtung von Selbsthilfegruppen, den Austausch von Erfahrungen oder die Bewertung von Ärzten, Dienstleistungen und Medikamenten.

Das führende Vergleichsportal für ICOs, www.icobench.com, bewertet die Erstausgabe am Markt mit 4,6 von 5 möglichen Punkten; damit wird das AIM-ICO zum derzeit bestbewerteten eHealth-ICO des Portals. Insbesondere zwei Argumente führen zu diesem TOP-Rating: Erstens, dass das System bereits Live ist und von größeren Krankenhauskonzernen in Deutschland genutzt wird, und zweitens, dass hinter dem ICO von Aimedis eine beeindruckende Phalanx von "Berühmtheiten" der Gesundheitsbranche steht, die als Mitglieder des Advisory Board sicherlich zum Erfolg der Plattform beitragen werden.

Miro Soukup, Vorsitzender der tschechischen Investmentgesellschaft BRIC INVEST, schließt: "Mit unserem AIM-Token-Angebot in Verbindung mit einem Presale-Bonus von 20% und einer Frühbucherprämie von 5% haben Investoren die einmalige Chance, ihren Anteil an Aimedis zu erwerben und so an der Entstehung der neuen eHealth-Märkte teilzuhaben, die eher früher als später die Art und Weise verändern werden, wie Patienten mit allen anderen Mitgliedern und Akteuren der Gesundheitsbranche der Zukunft kommunizieren."

Weitere Informationen zu AIM und Aimedis finden Sie unter: https://www.bric-holding.com/aimedis-ico-EN.html

Kaufen Sie jetzt AIM-Token: https://www.bric-holding.com/contact_us_en.html

