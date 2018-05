Private Raumfahrtfirmen wie SpaceX mischen die Branche mit wiederverwertbaren Raketen ordentlich auf. Russland hingegen setzt weiter auf sein erprobtes Arbeitspferd.

Das Taxi ins All für den deutschen Astronauten Alexander Gerst ist eng. In der russischen Sojus flimmern Zahlen und eng beschriebene Tabellen auf ein paar Monitoren. Grobe, daumengroße Knöpfe spicken das graue Armaturenbrett. Alles in allem wirkt die Sojus ein wenig aus der Zeit gefallen.

Mit einer Trägerrakete vom Typ Sojus-FG wird Gerst am 6. Juni vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur aus ins All starten. Der 42-jährige Geophysiker aus Künzelsau wird dann an der Spitze des rund 50 Meter hohen Geschosses in seinem Raumschiff Sojus-MS-09 sitzen. Sein Leben vertraut er einer Technik an, deren Vorläufer in den 1960er Jahren entwickelt wurden. Bis heute bildet die Sojus-Familie das Rückgrat der russischen Raumfahrt.

"Wir machen oft den Fehler, dass wir das mit Science-Fiction-Filmen vergleichen", sagt Gerst über das Raumschiff. Zweieinhalb Jahre hat er trainiert für seinen Flug zur Raumstation ISS. Schon 2014 war er ein halbes Jahr im All. "Ein Raumschiff muss nicht schön luftschnittig sein. Es muss auch keine blinkenden Lichter draußen haben, sondern es muss funktionieren. Und das tut es."

Die Technik sei "überhaupt nicht veraltet", betont Gerst. "Das ist die beste Technik, die wir haben. Jedes Raumschiff wird neu gebaut." An jeder Version werde etwas modernisiert und verbessert.

Daher sei es ein Missverständnis, wenn man sich die Knöpfe in der Kapsel anschaue und denke, ein modernes Touchscreen wäre viel besser, sagt der Astronaut der Europäischen Raumfahrtagentur Esa. "Da würde ich vorschlagen: Wenn Sie das nächste Mal auf einer Schotterstraße unterwegs sind, versuchen Sie mal ihr iPhone zu ...

