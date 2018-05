St. Gallen - Würden Sie nein sagen, wenn Sie die Lottozahlen der kommenden Ziehung im Voraus bekommen könnten? Eben - das wäre ja Geld aus dem Fenster werfen! Nur: eine solche Chance gibt es leider nicht im Leben. Und doch wird gezockt, was das Zeug hält. Lotto oder Glückspiele sind zeitlos, es gab sie schon immer und obwohl die Chancen auf einen satten Gewinn extrem tief sind, sind viele Menschen dem Spiel verfallen. Hierzulande stimmen wir am 10. Juni deshalb zum Thema Spielsucht ab. Offenbar neigt in der Schweiz fast ein Prozent der Bevölkerung zum exzessiven Spiel mit hohen Einsätzen. Die Folgen sind oft dramatisch. Keine Suchtkrankheit generiert mehr Suizide als die Spielsucht.

Auch an der Börse wird bekanntlich um viel gezockt. In den USA werden die dort angewandten Spielregeln gerade gelockert. Der grosse Unterschied zwischen Börse und reinem Glücksspiel liegt darin, dass bei ersterer die Einsätze um ein vielfaches höher sind und sich gleich ein Heer von Spezialisten damit beschäftigt, wo schnelles Geld verdient werden könnte. Immer wieder treten ein paar aus dieser Schar hervor und warten mit dem todsicheren Tipp auf. Die beliefern sozusagen ihre Kunden exklusiv schon im Vorfeld der Ziehung mit den Lottozahlen oder können Ihnen exakt voraussagen, wann die Null im Roulette dran ist. Schön wär's zwar, aber das können Sie natürlich getrost vergessen. Der Analyst, der wirklich einen todsicheren Tipp geben könnte, wäre doch blöd, würde er diesen kundtun. Nehmen wir einmal an, Sie wüssten tatsächlich die Lottozahlen vom kommenden Wochenende. Würden Sie die tatsächlich verbreiten, damit möglichst viele davon profitierten? Nein, denn Sie wissen, dass der Gewinn gegen Null strebt, wenn es zu viel Sechsen gibt. Also vergessen Sie den mit dem todsicheren Tipp. Wobei natürlich schon Geld verdient werden kann mit todsicheren Tipps, nur keins gewonnen. Ganz genauso wie das Casino in jedem Fall verdient.

Wetten, dass?

Das ist natürlich nichts weiter Neues. Mit Ausnahme der wenigen Spielsüchtigen, von denen es an der Börse wahrscheinlich noch mehr gibt als sonst wo in der Welt, weiss jeder Mensch, dass Glück nicht käuflich ist. Also lassen sie ...

