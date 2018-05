FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.05.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1314 (1238) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE HLDGS TARGET TO 659 (623) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 525 (560) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS ROYAL MAIL TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 460 PENCE - BERENBERG RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 3625 (3525) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 800 (750) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5900 (5800) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2275 (2250) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 650 (640) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5510 (5350) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 950 PENCE - JPMORGAN RAISES ENTERTAINMENT ONE TARGET TO 423 (376) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GO-AHEAD GROUP TARGET TO 1421 (1360) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS IMPERIAL BRANDS TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 2800 PENCE - UBS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 295 (275) PENCE - 'NEUTRAL'



