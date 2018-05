Zürich (ots) -



Swissmem sagt Nein zum neuen Geldspielgesetz. Die darin vorgesehen

Netzsperren schaffen ein gefährliches Präjudiz: Sie behindern die

Entfaltung der digitalen Wirtschaft und gefährden damit die

Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen. Eine bessere Lösung

ohne Eingriff in die Marktwirtschaft und ohne Netzsperren wäre

möglich.



Am 10. Juni 2018 kommt das neue Geldspielgesetz zur Abstimmung.

Dieses sieht unter anderem vor, innerhalb der Schweiz den Zugang auf

Webseiten von ausländischen Glücksspielanbietern mit einer

sogenannten «Netzsperre» zu verwehren.



Swissmem lehnt solche Netzsperren ausserhalb des Strafrechts

kategorisch ab. Die Netzsperre schafft ein gefährliches Präjudiz und

öffnet Tür und Tor, um weitere Internetdienstleistungen aus

protektionistischen oder politischen Gründen sperren zu lassen. Damit

greift die Politik stark in die freie Marktwirtschaft ein, was

Swissmem ablehnt. Die Netzsperre ist zudem mit geringem Aufwand zu

umgehen, was sie zu einer absurden gesetzgeberischen Massnahme macht.



Die Schweizer Unternehmen investieren unter dem Sammelbegriff

«Industrie 4.0» in digitale Geschäftsmodelle, smarte Produkte und

Dienstleistungen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Die

Industrie ist deshalb darauf angewiesen, dass die zur Verfügung

stehenden Technologien ohne Einschränkungen und der Gefahr der

Abschottung eingesetzt werden können. Nur schon die Drohkulisse von

Netzsperren für solche Angebote wäre Gift für Investitionsentscheide

und die damit verbundenen, zukunftsgerichteten Arbeitsplätze in der

Schweiz.



Mit der Ablehnung der Vorlage wird der Weg für eine bessere Lösung

zur Regulierung des Online-Geldspiels frei gemacht und die dafür

nötige Zeit geschaffen. Ein neues Gesetz muss auf der

Konzessionierung der ausländischen Geldspielanbieter und dem Verzicht

auf eine Netzsperre basieren.



Hans Hess, Präsident von Swissmem, sagt dazu: «Ich bin gegen das

Geldspielgesetz, weil Netzsperren für die digitalen Aktivitäten der

Schweizer Industrie klar in die falsche Richtung gehen. Wir wollen

nicht, dass gewisse Online-Angebote von der Politik einfach gesperrt

werden können. Das Gesetz schafft dahingehend ein Präjudiz. Nach

einer Ablehnung bleibt genügend Zeit, um ein besseres Gesetz ohne

Netzsperren auf den Weg zu bringen.»



