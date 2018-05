Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Abwärtstrend beim ifo Geschäftsklima ist gestoppt, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Der Index liegt im Mai unverändert bei 102,2 Punkten (Der Wert vom April wurde saisonbereinigt korrigiert.). Zuletzt war er fünf Monate in Folge gefallen. Die sehr gute Geschäftslage hat sich leicht verbessert. Die optimistischen Erwartungen gaben hingegen leicht nach. Die deutsche Wirtschaft behauptet sich gut in einer schwierigen Weltlage. Die aktuelle Konjunkturumfrage und andere Indikatoren deuten auf ein Wirtschaftswachstum von 0,4 Proze ...

