Neue Technologien unter dem Label Digital Health halten laut Bellevue zunehmend Einzug in den Gesundsheitssektor. Der Mehrwert zeige sich in fortschrittlichen medizinischen Behandlungsmethoden, aber auch in dringend benötigten Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen. Disruptive Technologien wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...