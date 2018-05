München (ots) - CHECK24 gehört erneut zu den besten Online-Portalen. Das ermittelte das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) zusammen mit dem Nachrichtensender n-tv. In der Kategorie "Universal-Vergleichsrechner" geht das Münchener Vergleichsportal als Sieger hervor.*)



DISQ und n-tv werteten in einer repräsentativen Befragung zur Kundenzufriedenheit rund 25.000 Kundenmeinungen aus. Die Verbraucher beurteilten insgesamt knapp 400 Online-Portale aus unterschiedlichen Branchen.



Die Bewertung setzt sich aus den Teilkategorien "Angebot und Leistung", "Kundenservice" und "Internetauftritt" zusammen. Zusätzlich wurde die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden in das Gesamtergebnis einberechnet.



Getestete Kriterien waren z. B. die Qualität und Vielfalt angebotener Leistungen, die Freundlichkeit und Beratungskompetenz der Mitarbeiter und der Informationsgehalt der Websites sowie die Verständlichkeit der Inhalte. Auf Basis dieser Angaben ermittelten die Experten von DISQ Preisträger in 37 Kategorien.



Service für Kunden: Kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im Kundenkonto



CHECK24 bietet an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon und E-Mail. Verbraucher sehen und verwalten ihre Verträge im Kundenkonto. Diese und weitere kostenlose Serviceleistungen wissen über 15 Millionen Kunden zu schätzen.



*)Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität (DISQ): https://disq.de/online-portale-preis.html [25.05.2018]



