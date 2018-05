Zuletzt erreichte Twitter einen Meilenstein in seiner Geschichte. Zwölf Jahre nach seiner Gründung wies der Kurznachrichtendienst erstmals schwarze Zahlen aus. In den Quartalen zuvor hatte das Unternehmen ausnahmslos rote Zahlen geschrieben. Die Aktie sprang in der Folge um ein Drittel ihres Wertes nach oben und erreichte bei 36,80 US-Dollar ein neues Hoch. Dort setzten Abgaben ein, welche die Notierungen zurück zur ansteigenden Gerade um aktuell 29,80 US-Dollar führten. Dort angekommen setzten sie in den letzten Wochen ihre steigende Tendenz fort und befinden sich um 33,50 US-Dollar nur noch rund zehn Prozent unter dem vorherigen Hoch.

Trump bringt Schlagzeilen

Etwas mehr als 330 Millionen Nutzer weltweit zählt Twitter, einen großen Anstieg gab es hier zuletzt nicht. Doch stiegen die Werbeerlöse zuletzt um 28 Prozent, wodurch das Unternehmen von einem Quartalsgewinn berichten konnte. Das hängt vor allem am US-Markt. Dort zählt Twitter zwar nur 68 Millionen Nutzer, also gerade einmal rund zwanzig Prozent, doch spielen sie mehr als die Hälfte ...

