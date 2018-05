Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Novartis von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber auf 80 Franken belassen. Ihre bislang pessimistische Einschätzung sei nicht mehr intakt, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese habe darauf basiert, dass die mittelfristigen Konsensschätzungen für den Gewinn zu hoch seien, das Wettbewerbsumfeld für das Medikanent Cosentyx unterschätzt werde, die Erwartungen an die Wiederverwendung von Kapital übertrieben seien und der Bewertungsaufschlag ungerechtfertigt sei./ajx/bek

Datum der Analyse: 25.05.2018

