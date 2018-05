IRW-PRESS: Medigene AG: Medigene AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR

Medigene AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Planegg (25.05.2018) - Mitteilung

1Angaben zu den Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie

zu den in enger Beziehung zu ihnen

stehenden

Personen

aName Herr Thomas Taapk

) en

2Grund der Meldung

aPosition/Status Vorstand

bErstmeldung

3Angaben zum Emittenten, zum

Teilnehmer am Markt für

Emissionszertifikate, zur

Versteigerungsplattform, zum

Versteigerer oder zur

Auktionsaufsicht

aName Medigene AG

bLEI 391200I33JD2DKZGD

) X06

4Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

aBeschreibung des Finanzinstruments, Aktie

) Art des

Instruments

Kennung DE000A1X3W00

bArt des Geschäfts Kauf

cPreis(e) Volumen

14,62 EUR 2.763,18 EUR

14,57 EUR 7.153,87 EUR

14,58 EUR 4.519,80 EUR

14,59 EUR 2.918,00 EUR

14,60 EUR 26.426,00 EUR

dAggregierter Preis Aggregiertes

) Volumen

14,5936167 EUR 43.780,85 EUR

eDatum des Geschäfts 25.05.2018 UTC+2

fOrt des Geschäfts Xetra

(Ende)

Aussender: Medigene AG

Adresse: Lochhamer Straße 11, 82152 Planegg

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Medigene PR/IR

Tel.: +49 89 2000 33 3301

E-Mail: investor@medigene.com

Website: www.medigene.de

ISIN(s): DE000A1X3W00 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43484

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43484&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A1 X3W00

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN DE000A1X3W00

AXC0116 2018-05-25/12:07