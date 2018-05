Siemens beteiligt sich als Technologiepartner des schwedischen Batteriespezialisten Northvolt beim Aufbau einer Batteriefabrik in Europa. Der Münchner Elektrokonzern investiere 10 Millionen Euro und unterstütze Northvolt beim Bau einer Fertigung für Batteriezellen, sagte Siemens-Digital-Factory-Chef Jan Mrosik am Freitag in München. Wenn die Fabrik im Jahr 2020 in Betrieb gehe, werde Siemens Northvolt zu einem bevorzugten Batterie-Lieferanten machen.

Northvolt will in Schweden die europaweit größte und modernste Fabrik für Lithium-Ionen-Batterien bauen und damit die Autoindustrie beliefern. Das Unternehmen hatte im September bereits eine Liefer- und Technologiepartnerschaft mit dem Elektrokonzern ABB geschlossen. Northvolt-Chef Peter Carlsson sagte in München: "Europa ist neben China der wichtigste Treiber" beim Übergang zur E-Mobilitität. In den nächsten Jahren werde es ein Unterangebot an Batterien geben./rol/DP/nas

