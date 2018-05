Lifting of Suspension At Trading Venue XSTO Issuer: Telia Company AB, LEI: 213800FSR9RNDUOTXO25 -------------------------------------------------------------------------------- Instrumen TELIA SE0000667925 t: -------------------------------------------------------------------------------- Lifting With reference to the press release published by Telia Company AB reason: today at 11:56 CET -------------------------------------------------------------------------------- Continuou The opening auction starts at 12:20 CET followed by continuous s trading trading from 12:30 CET, May 25, 2018 from: -------------------------------------------------------------------------------- Comments: Order books have been flushed -------------------------------------------------------------------------------- Related SE0004580496, SE0004580488, SE0008008429, SE0004932101, GB00BW6N7X84, instrume SE0009860554, -------------------------------------------------------------------------------- ---------- Contact Issuer Surveillance +46 8 405 60 00 details: Trading Surveillance +46 8 405 60 00 --------------------------------------------------------------------------------