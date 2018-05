Zürich (ots) -



Der Stiftungsrat der Stiftung Sanitas Krankenversicherung und der

Verwaltungsrat der Sanitas Beteiligungen AG haben an ihrer gestrigen

Sitzung entschieden, die bisherige interimistische Leitung durch

Verwaltungsratspräsident Ueli Dietiker und CEO Otto Bitterli in eine

unbefristete Führung mit Zeithorizont bis 2021 umzuwandeln.



Mit dem CEO-Wechsel im Januar 2018 übernahm bei Sanitas

interimistisch Ueli Dietiker das Amt des Verwaltungsratspräsidenten

und Otto Bitterli die Position des CEO. Damit Sanitas optimale

Nachfolgelösungen finden kann, haben der Stiftungsrat der Stiftung

Sanitas Krankenversicherung und der Verwaltungsrat der Sanitas

Beteiligungen AG an ihrer gestrigen Sitzung beschlossen, die

interimistische Führung in eine definitive zu überführen. Um

zusätzlich eine personelle Kontinuität und Stabilität zu garantieren,

fasst Sanitas für die Nachfolgelösungen einen Zeithorizont bis 2021

ins Auge.



Gleichzeitig hat der Verwaltungsrat - nach dem Ausscheiden des

bisherigen Vizepräsidenten Dr. Ivo Furrer - Dr. Luca Stäger zu seinem

neuen Vizepräsidenten gewählt.



