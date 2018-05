Bei der Herstellung von Packmitteln wie Kunststoff-Folien machen die Materialkosten mit bis zu 78 Prozent den größten Anteil an den Herstellkosten aus [1]. Einsparungen beim Materialeinsatz bieten daher das größte Potenzial für Kosteneinsparungen, zum Beispiel durch das Schäumen des Kunststoffs und der damit einhergehenden Verminderung der Foliendichte. In einem Forschungsvorhaben haben Mitarbeiter am Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) in Industrie und Handwerk an der RWTH Aachen ein solches, neuartiges Herstellverfahrens für physikalisch geschäumte Mehrschichtblasfolien entwickelt und erforscht.

Anlagenaufbau zum Schäumen der Blasfolien

Das Schäumen der Mittelschicht erfolgt mit Hilfe des Optifoam-Systems von Promix Solutions aus Winterthur (Schweiz), das an den Extruder der mittleren Folienschicht angeflanscht wird (Bild 1). Eine speziell entwickelte Fluidinjektionsdüse, die aus einem Ringspalt mit beidseitig porösen Wänden aus Sintermetall besteht, stellt den Kern des Systems dar. Das Sintermetall hat eine semipermeable Oberfläche; dies ermöglicht die Injektion des Treibmittels in die Schmelze und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Kunststoffschmelze in die Treibmittelzufuhr. Anschließend homogenisiert ein flüssigtemperierter statischer Mischer das Schmelze-Treibmittel-Gemisch. Der Mischer ist öltemperiert und kompensiert die verringerte Viskosität aufgrund der Treibmittelbeladung durch eine Senkung der Temperatur.

Feinzellige Schaumstruktur - aber wie?

Entscheidende Fragestellung bei dieser modifizierten Verfahrenstechnik ist, wie eine möglichst feinzellige Schaumstruktur erreicht werden kann. Die Schaumstruktur ist von einer Vielzahl verschiedener Parameter abhängig: Dies können sowohl prozesstechnische Parameter sein - wie der Massendurchsatz, Druck, Temperatur, Aufblas- und Abzugsverhältnis - oder materialseitige Parameter, etwa das eingesetzte Polymer, Nukleierungsmittel oder das Treibgas. Die umfangreichen Versuche am IKV haben diese Zusammenhänge in wesentlichen Zügen charakterisiert; im Folgenden werden die Möglichkeiten zur prozess-seitigen Beeinflussung der Schaumstruktur näher beschrieben.

Die Extrusionsversuche erfolgten an einer Blasfolienanlage der Firma Kuhne Anlagenbau aus St. Augustin. Sie setzt sich zusammen aus zwei 45 mm Extrudern (L = 24 D) und einem 35 mm Extruder (L = 20 D). Alle drei Extruder sind mit einer gravimetrischen Durchsatzregelung der Firma Plastcontrol aus Remscheid ausgerüstet. Die verwendeten Schnecken besitzen sowohl Scher- als auch Mischelemente und sind als 3-Zonen-Schnecken ausgeführt. Der äußere Düsendurchmesser des Blaskopfes beträgt 80 mm, die Spaltweite ist variabel (0,7 bis 1,5 mm). Für die Untersuchung des Einflusses der Prozessparameter wurde die Materialzusammensetzung konstant gehalten. Die beiden Außenschichten der Folie setzten sich jeweils zu 70 Prozent aus PE-LLD und zu 30 Prozent PE-LD zusammen. Beide Materialien besitzen einen Schmelzindex (MFI) von etwa 1 g/10 min bei 190 °C und 2,16 kg, um dem Aufschäumen der Mittelschicht durch die höhere Viskosität entgegenzuwirken.

Um ebenfalls ein zu langes Schaumwachstum der Mittelschicht zu vermeiden, wurde - ähnlich der Außenschicht - für die Mittelschicht zunächst ein PE-LD mit einem MFI vonetwa 1 g/10 min gewählt. Jedoch erreichte der Druck des Optifoam-Systems durch den geringen MFI der Mittelschicht schon bei geringen Durchsätzen die zugelassene Druckbegrenzung, weshalb für die Mittelschicht ein PE-LD mit einem MFI größer 1 g/10 min eingesetzt wurde. Als Nukleierungsmittel wurde der Mittelschicht 2 Gewichtsprozent Talkum FPE 50 T der Firma A. Schulman aus Kerpen und 1 Gewichtsprozent Hydrocerol der Firma Clariant aus Muttenz in granularer Form beigemischt. Das FPE 50 T besteht zu 50 Prozent aus Talkum, mit einer durchschnittlichen Partikelgröße von 12 µm. Hydrocerol ist ein chemisches Treib- und Nukleierungsmittel, welches sich besonders gut für die Herstellung feinzelliger Schäume eignet. Dieses wurde nur in geringer Dosis zugeführt, um den Prozess der Blasenbildung zu unterstützen. Im Folgenden wird der Einfluss des Druckgradienten und des Massendurchsatzverhältnisses der unterschiedlichen Schichten auf die Schaumstruktur analysiert.

Einfluss des Druckgradienten

Besonders der Druckgradient am Düsenaustritt ist entscheidend für eine feinzellige Schaumstruktur. Dabei gilt: Je höher der Druckgradient, umso höher ist die Zellnukleierung und desto kleiner sind die sich ausbildenden Schaumzellen. Bild 2 zeigt die Zellgröße der Mittelschicht pM für unterschiedliche Massendurchsätze für einen Düsenspalt DDS von 1,5 mm und einer Bügelzonenlänge LB von 4 mm in Abhängigkeit des Drucks am Ende des Extruders.

Mit steigendem Massendurchsatz, welcher eine Druckerhöhung zur Folge hat, nimmt die Zellgröße ab. Der Grund dafür liegt an der Nukleierungsrate, die exponentiell mit dem Druckabfall steigt [2]. Neben dem Massendurchsatz ...

