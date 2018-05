Mägenwil - Die über 400'000 in der Schweiz registrierten Nutzer der Einkaufslisten-App «Bring!» können zusammengestellte Artikel ab sofort direkt via App kaufen. Möglich macht dies die Kooperation mit BRACK.CH, einem der grössten unabhängigen Schweizer Onlinehändler.

Das Zürcher Startup Bring! Labs und der Aargauer Online-Fachhändler BRACK.CH machen es jetzt noch einfacher, Waren des täglichen Bedarfs einzukaufen. Mithilfe der App «Bring!» stellen Nutzer auf ihrem Smartphone, Tablet oder der Smartwatch Einkaufslisten zusammen und planen intuitiv ihre Einkäufe. Dank der neuen Integration des BRACK.CH-Sortiments können sie die Artikel ab sofort auch aus der App heraus kaufen. Die Lieferung erfolgt werktags mit der Schweizerischen Post, ab einem Warenkorbwert von 50.- Franken erfolgt sie versandkostenfrei. Bezahlt wird bequem per Rechnung. Wer montags bis freitags vor 17.00 Uhr bestellt, hat die Ware am folgenden Werktag im Briefkasten.

Neue Investoren, mehr Funktionen, Direktkauf

«Bring!», 2015 gegründet, ist heute viel mehr als ein digitaler Einkaufszettel. Bring! Labs hat den Funktionsumfang ihrer App in den letzten Jahren massiv erweitert, zuletzt etwa durch Sprachsteuerung mittels Google Assistant oder Amazon Alexa. Ende Februar konnte das Startup-Unternehmen die Serie-A-Finanzierungsrunde erfolgreich abschliessen und neue Investoren hinzugewinnen. Bereits kurz nach der Gründung hat das Unternehmen öffentlich angekündigt, eine direkte Kaufmöglichkeit in der App anzubieten. In Gestalt ...

