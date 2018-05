Unterföhring (ots) - - Am Samstag und Sonntag überträgt Sky das Final Four4 aus der Lanxess Arena live und exklusiv



- Paris, Nantes, Montpellier und Titelverteidiger Skopje kämpfen um den Titel



- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein



Das EHF Final4 ist fest in französischer Hand. Gleich drei Teams aus Frankreich haben den Finaleinzug geschafft. Lediglich der mazedonische Klub aus Skopje ist kein Vertreter der StarLigue - allerdings ist Vardar Skopje aktueller Titelverteidiger. Ehe am Sonntag das Finale stattfindet, stehen am Samstag zunächst die Halbfinals an.



Dabei trifft bereits um 15.15 Uhr der HBC Nantes auf Paris Saint-Germain HB und anschließend Titelverteidiger HC Vardar Skopje auf Montpellier HB. Sky überträgt ab 14.45 Uhr live.



Anwurf zum Finale am Sonntag ist um 18.00 Uhr, zuvor wird der dritte Platz ausgespielt.



Karsten Petrzika und Markus Götz kommentieren die Begegnungen gemeinsam mit den Sky Experten Martin Schwalb und Stefan Kretzschmar.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Das VELUX EHF Final4 am Wochenende bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Samstag:



15.15 Uhr: HBC Nantes - Paris Saint-Germain HB live auf Sky Sport 2 HD



18.00 Uhr: HC Vardar Skopje - Montpellier HB live auf Sky Sport 2 HD



Sonntag:



15.15 Uhr: Spiel um Platz drei live auf Sky Sport 2 HD



18.00 Uhr: Finale live auf Sky Sport 2 HD



