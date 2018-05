CeoTronics AG: Großauftrag über ca. EUR 1,3 Mio. für die CeoTronics AG DGAP-News: CeoTronics AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge CeoTronics AG: Großauftrag über ca. EUR 1,3 Mio. für die CeoTronics AG 25.05.2018 / 12:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Großauftrag über ca. EUR 1,3 Mio. für die CeoTronics AG Die Spezialisten für Kommunikation unter erschwerten Einsatzbedingungen freuen sich über die Vertragszeichnung zur Beauftragung durch ein Mitglied der Nato in Höhe von ca. EUR 1,3 Mio. zur Lieferung von CT-DECT Systemen (digitale vollduplex Funkgeräte), CT-MultiPTT's 3C / 1C (multifunktionale Steuereinheiten für den gleichzeitigen Betrieb von bis zu drei Medien und Anschluss von Headsets oder Kommunikationshelmen) und CT-NoiseProtectionHelmets (Lärmschutzhelme) sowie CT-NoiseProtectionHoods (Lärm-/Augenschutzhauben) für die Kommunikation während der Startvorbereitung und für das Ground Handling von Luftfahrzeugen sowie für Feuerwehreinsätze an Luftfahrzeugen. "Wir bitte um Verständnis, dass wir über Aufträge von staatlichen Sicherheits- und Ordnungskräften aus Rücksicht gegenüber dem Kunden und den Einsatzkräften oftmals nicht bzw. nicht detaillierter berichten.", teilte Hr. Thomas H. Günther, Vorstand der CeoTronics AG, mit. Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (Die Aktie: ISIN: DE0005407407) entwickelt und produziert seit fast 33 Jahren innovative Kommunikationssysteme für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen. Das Unternehmen aus Rödermark (Nähe von Darmstadt und Frankfurt am Main) ist führender Systemanbieter von mobilen digitalen Funknetzen und -Endgeräten sowie von hochwertigen Kommunikations-Headsets und -Systemen für die professionelle Nutzung. Weitere Informationen: CeoTronics AG Audio Video Data Communication Public Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany E-Mail: peter.huegel@ceotronics.com, Internet: www.ceotronics.com 25.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CeoTronics AG Adam-Opel-Straße 6 63322 Rödermark Deutschland E-Mail: investor.relations@ceotronics.com Internet: www.ceotronics.com ISIN: DE0005407407 WKN: 540740 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 689683 25.05.2018

