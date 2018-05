München (www.aktiencheck.de) - Wie um den Monatswechsel üblich, steht kommende Woche eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten an, was die Märkte neben dem Auslaufen des von Donald Trump bis 1. Juni verlängerten Ultimatums in Sachen einer möglichen Einführung von US-Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium aus der EU beschäftigen und für Schwankungen sorgen dürfte, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick". In Amerika selbst liege der Fokus auf dem Mai-Arbeitsmarktbericht sowie dem ISM-Stimmungsbericht zum Verarbeitenden Gewerbe am Freitag. Zuvor kämen am Mittwoch die zweite Schätzung des Wirtschaftswachstums im zweiten Qu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...