Wegen einer Verletzung der Luftröhre kann der zweijährige Leo nur durch eine Kanüle atmen. Verstopft diese, droht er zu ersticken. Die Rund-um-die-Uhr-Betreuung bringt Leos Eltern Anja und Tony an ihre Belastungsgrenze. Doch sie wollen alles tun, um ihrem Sohn ein normales Leben zu ermöglichen. "37°: Kampf um jeden Atemzug - Wie Eltern ihr Kind retten wollen" am Dienstag, 29. Mai 2018, 22.15 Uhr im ZDF, begleitet die Familie auf ihrem strapaziösen Weg. Nach 15 Operationen hoffen Leos Eltern auf die Hilfe einer Spezialklinik in Hamburg. Für diese Behandlung will die Familie von Neuseeland, wo sie bisher lebt, nach Deutschland ziehen. Kann Leo geholfen werden?



Die Zwillinge Mats und Leo waren 13 Wochen zu früh auf die Welt gekommen; Mats war gesund, Leo musste mehrfach operiert werden. Dabei wurde seine Luftröhre schwer verletzt, Zysten machen das Atmen fast unmöglich. Durch eine Kanüle bekommt Leo Luft, doch die muss bis zu 50 Mal am Tag abgesaugt werden.



Autorin Ann Heigl hat die Familie fast ein Jahr lang für "37°" begleitet, vor ihrer Abreise in Neuseeland und nach ihrer Ankunft in Hamburg. Werden sich die Hoffnungen erfüllen: Kann Leo im Altonaer Kinderkrankenhaus "Lufthafen" geheilt werden? Ein Film über Eltern, die den Kampf nicht aufgeben, und ein Kind, das trotz des schweren Schicksals ein fröhliches Kind ist.



Die "37°"-Sendung steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.



