Fundamental: Teile Kanadas und der USA litten zuletzt unter einer Trockenheit, wodurch der Sommerweizen spät in die Böden kam und die Entwicklung bestehender Pflanzen hinter dem für diese Jahreszeit gewöhnlichen Stand zurückblieb. Zwar holte in den USA die Aussaat in den letzten Wochen auf, doch sind die Böden trotz einiger Regenfälle weiterhin zu trocken, nachdem der Mittlere Westen laut Informationen seitens der US-Wetterdienste bis Mitte Mai seine trockenste Periode seit 38 Jahren erlebte.

Technisch: In Wellen bewegt sich der Weizenpreis zwischen neuen Hochs und Zwischentiefs. Nachdem die Notierungen zuletzt den Support zwischen 493 und 506 US-Cents nutzten, um die Richtung auf steigend zu ändern, kletterten sie gestern auf ein Hoch bei 545,25 US-Cents, konnten den höchsten Stand seit August letzten Jahres aber noch nicht halten und schlossen um 530 US-Cents ...

