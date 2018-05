In einem Brief an EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker haben mehr als 250 Organisationen und Unternehmen aus den EU-Mitgliedsstaaten ein Auslaufen der geltenden Handelsbeschränkungen für chinesische Photovoltaik-Hersteller gefordert. Die derzeitige Regelung für die Anti-Dumping- und Anti-Subventionszölle sowie Mindestimportpreise für kristalline Modulen und Zellen aus China läuft bis zum 3. September.In einem Schreiben haben mehr als 250 Verbände und Unternehmen aus den EU-Mitgliedsstaaten den Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker gefordert, die derzeit geltenden Anti-Dumping- und ...

