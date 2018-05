New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www .infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Milestone/20180503001?re=/de/Home)® Technology, Inc. (TWSE: 2495) ist stolz, bekannt geben zu können, dass EonStor DS 1016R Gen2 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/ PR/Milestone/20180503002?re=/de/products/families/ESDS/1000) und EonStor GSe Pro 3016 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Mil estone/20180503003?re=/de/products/families/GSePro/pro3000) von Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Milestone/201 80503001?re=/de/Home) nun für Milestone XProtect Corporate 2017 R3 zertifiziert sind und Unterstützung für Live & Archive Databases auf den VMS-Überwachungssystemen XProtect® (Video Management Software) bieten.



Die Speichersysteme von Infortrend (https://www.infortrend.com/Url Counter/DE/PR/Milestone/20180503001?re=/de/Home) bieten hybride Speichermöglichkeiten für Unternehmen (SSD/HDD), eine hohe Leistung zur Unterstützung von über 1.000 Kameras mit einer Auflösung von 1080P, eine immense Rohkapazität von über 4PB sowie ein kabelloses Design mit umfassendem RAID-Schutz, um die Zuverlässigkeit und eine einfache Wartung sicherzustellen. Die Speichersysteme werden zusammen als Plattform getestet, um Videos mit dem VMS-System XProtect® aufzuzeichnen und zu archivieren. Die Ergebnisse zeigen, dass EonStor DS 1016R Gen2 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Milestone/ 20180503002?re=/de/products/families/ESDS/1000) von Infortrend (https ://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Milestone/20180503001?re=/de/H ome) je nach Auflösung bis zu 540/1.080/1.440 Kameras für die Live-Aufzeichnungsdienstleistung via SAN unterstützen kann, während EonStor GSe Pro 3016 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Mil estone/20180503003?re=/de/products/families/GSePro/pro3000) bis zu 1.000 Kameras mit einer Auflösung von 1080P für Archivierungsdienstleistungen via NAS unterstützt.



"Wir freuen uns, dass Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCo unter/DE/PR/Milestone/20180503001?re=/de/Home) die Zertifizierungsstandards von Milestone für leistungsstarke NVR-Lösungen erfüllt. Milestone Systems ist ein global führendes Unternehmen im Bereich von Open-Platform-IP-Videomanagement-Software. Und mit dieser Zertifizierung ist sichergestellt, dass Systeme, die unsere Produkte mit XProtect® verwenden, erstklassige Geschwindigkeit, Leistung und Qualität für die Aufzeichnung und Archivierung von Videos bieten", sagt Thomas Kao, Senior Director des Bereichs Product Planning bei Infortrend.



Klicken Sie hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/EN/PR/Mile stone/20180503004?re=/global/solutions/security_surveillance) für mehr Informationen über unser Sicherheits- und Überwachungslösungen, hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Milestone/201805030 02?re=/de/products/families/ESDS/1000) für mehr Informationen über die Serien EonStor DS 1000 Gen2 und hier (https://www.infortrend.com/ UrlCounter/DE/PR/Milestone/20180503003?re=/de/products/families/GSePr o/pro3000) für die Serien EonStor GSe Pro 3000.



