American Helium beginnt regulatorische Vorbereitungen für Bohrprogramm in Utah DGAP-News: American Helium Inc. / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Marktbericht American Helium Inc.: American Helium beginnt regulatorische Vorbereitungen für Bohrprogramm in Utah 25.05.2018 / 13:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. American Helium beginnt regulatorische Vorbereitungen für Bohrprogramm in Utah Vancouver, British Columbia, Kanada. 25. Mai 2018. - American Helium Inc. (das "Unternehmen" oder "American Helium") (TSX.V: AHE) (OTC:AHELF) (XFRA: 43UB), ein Ressourcenexplorationsunternehmen mit Fokus auf das globale Wachstum des technologiegetriebenen Nachfrage nach Helium, berichtet, dass es eine offizielle Ankündigung hinsichtlich der kommenden Durchführung seines Arbeitsprogramms in Utah eingereicht hat. Im Rahmen der Erweiterung der Arbeiten auf den Landflächen des Unternehmens in Utah, fuhrt American Helium die Vorbereitungen für das Niederbringen einer Explorationsbohrung durch. Als Teil dieses Prozesses wurde eine Notice of Staking (NOS, Ankündigung des Absteckens) beim Bureau of Land Management (BLM, Landverwaltungsbehörde) eingereicht. Eine Notice of Staking (NOS) ist gewissermaßen eine öffentliche Bekanntmachung, die einer 30tägigen öffentlichen Stellungsnahmefrist vorangeht. Interessierte Parteien sind während dieser Stellungsnahmefrist zur Teilnahme eingeladen. Nach Abschluss der Stellungsnahmefrist hat das Unternehmen 10 Tage, um eine Ortsbesichtigung mit Personal der BLM-Außenstelle in Price, Utah, durchzuführen. Diese Ortsbesichtigung identifiziert und definiert die Notwendigkeit für etwaige zusätzliche Umweltstudien oder ähnliche Studien und gibt wichtige Informationen zur Präzisierung und Darlegung der Kostenschätzungen hinsichtlich der Standortvorbereitungen für die Bohrgerätschaften. Das Unternehmen wird laufend über den aktuellen Stand der Arbeiten berichten und freut sich darauf, die Bohrgerätschaften als Teil des laufenden Arbeitsprogramms 2018 zu mobilisieren. Für weitere Informationen über American Helium besuchen Sie bitte www.amerihelium.com und folgen uns auf Twitter oder Linkedln und geben unserer Facebook-Seite ein "like". Über American Helium (TSX.V: AHE; OTC:AHELF; XFRA: 43UB) American Helium Inc. ist ein Explorationsunternehmen mit Büros in British Columbia, Kanada und Denver, Colorado. Das Unternehmen exploriert zurzeit nach Helium im Südosten des Carbon County, Utah, und bewertet zusätzliche potenzielle Akquisitionen in Regionen mit bekannter Heliumproduktion. Mit den für 2018 geplanten Explorationsbohrungen, die möglicherweise signifikante Heliumressourcen besitzen, ist American Helium in der Lage, eine Gelegenheit zu ergreifen, die sich durch die weltweit steigenden Heliumpreise bietet. Der Grund für den Preisanstieg ist die zunehmende Nachfrage nach Helium weltweit, die durch neue Technologieanwendungen angetrieben wird. American Helium ist an der TSX Venture Exchange, OTCQB und der Frankfurter Börse notiert. Kontakt: American Helium Inc. Tel: 604.685.9316 Email: info@amerihelium.com Nick DeMare, Director Email: nick@amerihelium.com Curtis White Email: curtis@amerihelium.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

