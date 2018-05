In unserem Beitrag Ethereum - Nummer 1 in China berichteten wir kürzlich über das chinesische Kryptoranking, in dem Ethereum den ersten Platz belegt. Nun könnten andere Gerüchte die Euphorie in der Community etwas drücken. Grund dafür ist ein veröffentlichter Tweet von Mitgründer Buterin. Weiterlesen auf Bitcoin-Krypto.de

Den vollständigen Artikel lesen ...