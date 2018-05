Hamburg (ots) - Die Übermittlung personenbezogener Gesundheitsdaten über WhatsApp ist für Ärzte und Apotheker ab heute strafbar, die unverschlüsselte Übermittlung über E-Mail ebenso.



Warum ist das so? Dass WhatsApp sofort alle erreichbaren Freunde aus dem Adressbuch anzeigt, ist eine praktische Funktion für Privatnutzer. Auf Smartphones von Ärzten und Apothekern verstößt sie aber gegen die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Es drohen empfindliche Strafen. Denn WhatsApp hat Zugriff auf das Adressbuch der Benutzer. Schon die Benutzung von WhatsApp verletzt deshalb die Persönlichkeitsrechte der Kontakte, die nicht in eine Übermittlung ihrer Daten an die WhatsApp Inc. in den USA eingewilligt haben. Dabei geht es nicht um die Frage, ob die Daten verschlüsselt werden oder nicht. Rein rechtlich handelt es sich bei der Übermittlung des Adressbuches vom Dienstsmartphone um einen Datenaustausch zwischen zwei Firmen - und der ist nur erlaubt, wenn zuvor alle Betroffenen ausdrücklich der Übermittlung ihrer Daten zugestimmt haben.



"Nach jetzigem Datenschutzrecht und auch nach künftigem Datenschutzrecht handelt es sich bei der Weitergabe von personenbezogenen Daten - also zum Beispiel Kundendaten - ohne Rechtsgrundlage oder Einwilligung um einen Datenschutzverstoß", warnte jüngst Marit Hansen, Landesbeauftragte für Datenschutz des Landes Schleswig-Holstein.



Der Haken bei WhatsApp ist der Zugriff des Programms auf das Adressbuch im Smartphone der Nutzer. Die App des US-Internet-Konzerns Facebook nutzt die Kontaktdaten, um mit den eigenen Servern abzugleichen, wer bereits ebenfalls bei WhatsApp registriert ist - diesen Kontakten kann der Nutzer anschließend Nachrichten senden. Doch da sämtliche Kontakte geprüft werden, landen auch Daten von Personen bei der Facebook-Tochterfirma, die dieser Übermittlung niemals zugestimmt haben.



Ärzte und Apotheker müssten sich in jedem Einzelfall zunächst die schriftliche Genehmigung des Kunden abholen, um der DSGVO gerecht zu werden. Wer sich daran nicht hält, könnte später belangt werden, warnte Marit Hansen: "Ein Datenschutzverstoß kann gemäß Art. 83 Abs. 4 DSGVO geahndet werden. Der Bußgeldrahmen ist hoch - es ist also sehr sinnvoll, sich von Anfang an rechtskonform zu verhalten." Ärzte und Apotheker gehen seit heute erhebliche Risiken ein. Denn im Zweifelsfall reicht auch eine Beschwerde eines unzufriedenen Kunden oder eines im Zorn gegangenen Ex-Mitarbeiters bei den Datenschutzbehörden, um eine Untersuchung auszulösen.



Doch wie könnte eine rechtssichere, digitale Kommunikation mit dem Patienten aussehen? "Nur über ein vom Patienten verwaltetes, unabhängiges Medium ist nunmehr eine rechtssichere Arzt-, Apotheker und Patienten-Kommunikation möglich", so Rechtsanwalt Professor Christian Dierks. "Eine patienteneigene Kommunikationsplattform mit einer eigenen Gesundheitsakte, bei der der Patient den beteiligten Akteuren Zugriffsrechte selektiv einräumen kann, ist die einzige gangbare Lösung." Genau das ist vitabook: sofort einsetzbar für jeden Arzt, jede Apotheke und jeden Patienten. Der alleinige Datensouverän ist der Patient, so wie es die EU-Grundschutzverordnung im Ideal vorsieht.



Ärzte, Apotheker und Patienten können über die Plattform vitabook Nachrichten jeder Art austauschen, Folgerezept und Medikamente bestellen, Arzttermine vereinbaren, Tagebucheinträge zu Symptomen und Vitalwerten teilen sowie Gesundheitsdaten und Dokumente jeder Art miteinander sicher und verschlüsselt austauschen. vitabook ist damit eine einheitliche und systemübergreifende Lösung für die Speicherung von personenbezogenen Gesundheitsdaten - in den Händen des Patienten, mit alleiniger Verfügungsgewalt des Patienten, sicher gespeichert in Deutschland.



Über vitabook



vitabook ist ein sicheres Patienten-Netzwerk zur verschlüsselten Kommunikation mit Ärzten, Kliniken und Apotheken. Als Basis dient das patienteneigene Gesundheitskonto mit Notfalldaten, Impfstatus und Allergieverzeichnis. Die Daten gehören ausschließlich dem Patienten und werden nur mit denjenigen, die der Inhaber selbst bestimmt hat, geteilt. Alle deutschen Ärzte, Apotheken und Kliniken sind mit dem Netzwerk verbunden und für Patienten auswählbar. Zudem sind sämtliche Diagnosen, Medikamente und Hilfsmittel inklusive Zusatzinformationen verfügbar.



www.vitabook.de



OTS: vitabook newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128713 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128713.rss2



Ansprechpartner für weiterführende Informationen:



vitabook GmbH



Jessica Tittel Alsterdorfer Markt 6, 22297 Hamburg



Tel.: 040 537 98 1563 E-Mail: jessica.tittel@vitabook.de