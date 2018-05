Mailand (ots/PRNewswire) -



Vorsitzender Fabio Zoffi appelliert an führende Branchenvertreter,

einer technologischen Dystopie entgegenzuwirken



Fabio Zoffi, President und Executive Chairman der ORS GROUP, hielt

vor kurzem eine Vortrag auf dem Blockchain in Action

(http://blockchaininaction.org/)-Gipfel am Massachusetts Institute of

Technology (MIT) und appellierte an die Teilnehmer, durch künstliche

Intelligenz (KI) und Blockchain-Technologie gemeinsam eine bessere

Zukunft zu gestalten.



(Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/692375/ORS_GROUP_AI_Robotics.jpg )



(Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/692374/ORS_GROUP_AI_Blockchain.jpg )



ORS GROUP ist ein weltweit führender Anbieter von

branchenübergreifenden KI-basierten Softwarelösungen zur Optimierung

und Automatisierung von Geschäftsprozessen, die neuerdings mit der

Blockchain vernetzt sind.



In dem Vortrag vertrat der serielle Unternehmer die Meinung, dass

die Fortschritte bei KI und Robotik in den nächsten zwanzig bis

dreißig Jahren entweder eine dystopische oder utopische Zukunft

bewirken könnten. Im ersten Szenario verdrängen Technologien die

menschliche Arbeit in einem Ausmaß, dass wenige extrem reiche

Menschen 90 % des gesamten Vermögens kontrollieren, darunter

automatisierte Fabriken und Unternehmungen.



In der zweiten Zukunftsvision kommen die Produktivitätsgewinne des

technischen Fortschritts der Bevölkerung zugute, eine Vorstellung (ht

tps://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/files/content/upload/

Intro_and_Section_I.pdf), die der berühmte Ökonom J.M. Keynes bereits

vor fast 100 Jahren vertrat. "Es liegt also an uns", sagte der

Visionär. "Die derzeitige Generation wird entscheiden, welche

Zukunftsvision Realität wird", ergänzte Zoffi.



Zoffi schlägt eine Rückkehr zu einer dezentralisierten Welt vor,

um durch Technologien eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Er

stellt sich vor, dass Milliarden Kleinunternehmern ein neues

digitales Alphabet an die Hand gegeben wird, bestehend aus AI,

Blockchain und Cryptocurrency ("ABC"). Um diese Vision in die

Realität umzusetzen, stellte der Vorsitzende der ORS GROUP Anfang des

Jahres das Konzept der Hypersmart Contracts (http://www.orsgroup.io/)

vor, die Blockchain und KI auf intelligente Weise zusammenführen. Mit

diesem Produkt können Unternehmer innerhalb einer Wertschöpfungskette

die Effizienz maximieren, indem die Waren- und Dienstleistungsströme,

der Informationsfluss und die Zahlungsströme optimiert werden. Dies

stärkt ihre Wettbewerbsstellung gegenüber gewichtigen Konkurrenten.



"Indem wir Milliarden Menschen durch das neue digitale Alphabet in

die Lage versetzen, zu erfolgreichen Unternehmern zu werden, schaffen

wir automatisch eine bessere Zukunft und eine gerechtere

Gesellschaft. Ein weltumspannendes Netz von dezentralisierten

(Klein-)Unternehmern, die mit technologischer Koordination gemeinsam

innerhalb einer gegebenen Wertschöpfungskette arbeiten, bedeutet

Milliarden finanziell unabhängige Menschen, frei im Geist und in der

Seele", fügte Zoffi hinzu.



Zum Abschluss seines Vortrags warnte Zoffi, dass es nicht damit

getan sei auf Konferenzen zu gehen, um den Einsatz von Technologie

zur Verbesserung der Gesellschaft zu gewährleisten. Er appellierte an

seine Kollegen, aktiv gegen eine dystopische Zukunft anzukämpfen oder

eine bessere Zukunft mitzugestalten.



Zoffi ermutigte seine Rednerkollegen mit den Worten: "Macht mit!

Ich stehe gerne für ein Gespräch bereit, wie wir dabei helfen können,

aus ihrem Geschäftsmodell ein Erfolgsmodell zu machen, und gemeinsam

bis 2040 eine Milliarde Unternehmer auf den Weg bringen."



Informationen zur ORS GROUP



Die in Italien gegründete und heute weltweit tätige ORS GROUP

(http://www.ors.ai/) ist ein führendes Softwareunternehmen, das

ausgeklügelte KI-basierte Optimierungslösungen entwickelt. Zu seinem

großen internationalen Kundenstamm (http://www.ors.ai/) zählen

Fortune-2000-Unternehmen aus Branchen wie Einzelhandel, Energie,

Finanzen, Telekommunikation und produzierendes Gewerbe. Seit über 20

Jahren liefert das Unternehmen proprietäre Software auf Basis von

KI-, Machine Learning- und Big Data-Analyse-Algorithmen, mit denen

die Kunden pro Jahr mehr als 1 Mrd. USD einsparen.



Ihr neues Produkt Hypersmart Contracts

(https://youtu.be/s2yCOKVH2TE) ("HSC") bietet Zugriff auf mehr als

1.000 proprietäre Algorithmen und Hunderte von Softwarelösungen für

die Crypto-Community und etablierte Unternehmen. Wir bei ORS träumen

von einem weltumspannenden Netz aus Unternehmern und unabhängigen

Firmen, die sich das neue digitale Alphabet

(https://www.youtube.com/watch?v=qR1YSe96bZc) zu eigen machen: ABC -

Artificial Intelligence, Blockchain, Cryptocurrency.



