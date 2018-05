Alps Electric Co., Ltd. (TOKIO: 6770; Resident: Toshihiro Kuriyama; Hauptsitz: Tokio) gab heute bekannt, dass das Unternehmen am 14. Mai 2018 einen Aktienkaufvertrag mit Greina Technologies, Inc. (Salt Lake City, Utah, USA; President/CTO: Daniel J. Lee) unterzeichnet hat, mit dem Alps Electric Greina Technologies übernimmt und zu einem hundertprozentigen Tochterunternehmen macht.

Alps Electric unterzeichnete am 14. Mai 2018 einen Aktienkaufvertrag mit Greina Technologies. Mit dem Vertrag möchte Alps Electric mehr Wert für seine Sensorlösungen für den Automobilmarkt, den Unterhaltungselektronik- und Mobil-Markt schaffen, indem es eine hoch präzise Positionierungstechnologie, basierend auf Originalalgorithmen, die von Greina Technologies entwickelt wurden, mit der kompakten, leistungsstarken, drahtlosen Kommunikationsmodultechnologie von Alps Electric kombiniert.

Greina Technologies, ein Technikunternehmen mit Spezialisierung auf Positionierungssystemen, wurde im September 2012 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen befasst sich mit dem Design und der Entwicklung von drahtlosen Elektroniksystemen und der Bereitstellung von Beratungsdiensten. Es konnte dank seiner technologischen Entwicklung, einschließlich im Bereich der hoch präzisen Positionierung basierend auf Originalalgorithmen, schnelles Wachstum verzeichnen.

Die Akquisition wird den Bau von Nahbereich-Sensorsystemen vereinfachen, mit Positionierungsgenauigkeit bis auf Zehntelzentimeter und hervorragender Sicherheitsleistung, durch die Kombination der Ranging-Technologie von Greina Technologies mit der drahtlosen Kommunikationstechnologie, die Alps Electric über Jahre hinweg entwickelt hat. Alps Electric wird an der Stärkung des Sensorgeschäfts arbeiten, indem es diese fortschrittliche Sensortechnologie im Rahmen der Bemühungen in der Entwicklung von hoch originellen Produkten im Automobilmarkt einsetzt, um das Geschäft im Bereich der schnell expandierenden CASE- Domainen vernetzte Autos, autonomes Fahren, Teilen und Dienstleistungen und Elektroautos zu beleben.

Die Akquisition wird sich nur minimal auf die Finanzleistung von Alps Electric für das am 31. März 2019 endende Finanzjahr auswirken.

Über Greina Technologies Name: Greina Technologies, Inc. (RF Ranging, Inc.) http://www.rfranging.com/ Standort: Salt Lake City, Utah, USA Gründung: September 2012 Vertreter: Daniel J. Lee Hauptgeschäft: Entwicklung und Design von drahtlosen Systemen, Beratung, Fertigung usw.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180525005263/de/

Contacts:

Bei Fragen zu dieser Pressemeldung:

Alps Electric Co., Ltd.

Yasuhiro Takeda

Public Investor Relations Group, Corporate Planning Office

yasuhiro.takeda@jp.alps.com