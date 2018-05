Als Antwort auf die vorgegebene DSCSA-Frist zur Serialisierung in den US- und EU FMD-Regularien bietet Wipotec-OCS eine Reihe von vorkonfigurierten TQS-Fast-Track-Systemen, die es Betreibern ermöglichen, entsprechende Vorgaben innerhalb von sechs Wochen zu erfüllen. Dabei handelt es sich um ein optimiertes Portfolio von Lösungen für Serialisierung und Aggregation, das auf Basis der Best-Practice-Produktlinie entstanden ist. Als Teil des TQS (Traceable Quality System) sind die Serialisierungsmaschinen vollautomatisiert und können auf Wunsch mit einer integrierten Kontrollwaage und Originalitätssicherungs-Funktionalität (Tamper Evidence) ausgestattet werden. Über den gesamten Produktionsprozess hinweg ermöglichen offene XML-Schnittstellen die Flexibilität beim Anbinden an unterschiedliche Level-3-Anbieter und damit den ungehinderten Datenaustausch zwischen Produktion, Lagersystemen und dem Unternehmenssystem.

Lieferzeit von sechs Wochen

Im Hinblick auf die bevorstehende DSCSA-Frist in den USA und die europäische Fälschungsrichtlinie ist die Lieferzeit von sechs Wochen (beginnend mit der Auftragsannahme bis zum Start der Factory Acceptance Tests) der wichtige Vorteil des Systems. Damit unterstützt die Fast-Track-Lösung Serialisierungsnachzügler bei der Beschleunigung von Track-&-Trace-Projekten. Die schlanken Plug-&-Play-Lösungen lassen sich leicht in vorhandene Verpackungslinien ...

