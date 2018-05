Die britische Investmentbank Barclays hat Imperial Brands mit "Overweight" und einem Kursziel von 3350 Pence in die Bewertung aufgenommen. Das organische Umsatzwachstum und der Anstieg des operativen Gewinns (Ebit) dürften sich nach einer langen Durststrecke nun wieder beschleunigen, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Aktie des Tabakkonzerns sieht er ein Aufwärtspotenzial von rund 19 Prozent./bek/edh Datum der Analyse: 25.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-05-25/14:14

ISIN: GB0004544929