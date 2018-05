Das Unternehmen Cyklop setzt ein neues Schmelze-Filtrationssystem in der Herstellung industrieller Verpackungssystemen zur Transportgutsicherung ein. Es kann damit die Produktivität der Anlage steigern, Stillstandzeiten verringern und den Materialverlust bei der Produktion von Verpackungsband aus PET-Bottle-Flakes zu reduzieren.

Zahl der Siebwechsel reduziert

Am Standort in Köln hat Cyklop einen älteren, hydraulisch betriebenen Rückspül-Siebwechsler von Nordson mit dem kürzlich eingeführten BKG Hicon V-Type 3G System ersetzt. Cyklop berichtet, dass die Betriebskosten durch den neuen Siebwechsler gesenkt werden konnten. Das neue System benötigt 30 Prozent weniger Material pro Rückspülzyklus und die Anzahl der benötigten Siebwechsel reduziert sich um 40 Prozent. Eingebaut in eine Produktionsanlage, in der Durchsätze von 450 bis 550 kg/h gefahren werden, sorgt der Siebwechsler für einen gleichmäßigen Polymerfluss bei gleichzeitig konstantem Druck. Laut Werksleiter Bernd Causemann führt dies zu einer einheitlichen ...

