EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / ATRIUM GIBT RÜCKKAUFSANGEBOT FÜR 2020 UND 2022 FÄLLIGE TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN BEKANNT, WELCHES DURCH DIE NEUEMISSION EINER SENIOR ANLEIHE FINANZIERT WIRD Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. kein Stichwort 25.05.2018 St Helier Jersey / Channel Islands - Atrium European Real Estate Limited ATRIUM GIBT RÜCKKAUFSANGEBOT FÜR 2020 UND 2022 FÄLLIGE TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN BEKANNT, WELCHES DURCH DIE NEUEMISSION EINER SENIOR ANLEIHE FINANZIERT WIRD Ad hoc Mitteilung - Jersey, 25. Mai 2018. Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Verwalter und Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und Osteuropa gibt die Einladung an die Inhaber ihrer im April 2020 fälligen EUR 350.000.000 4,000 Prozent Teilschuldverschreibungen (ISIN: XS0918754895 ) (von denen EUR 335.050.000 aktuell ausstehend sind) (die "2020 Teilschuldverschreibungen") und ihrer im Oktober 2022 fälligen EUR 500.000.000 3,625 Prozent Teilschuldverschreibungen (ISIN: XS1118586244 ) (von denen EUR 498.588.000 aktuell ausstehend sind) (die "2022 Teilschuldverschreibungen" und zusammen mit den 2020 Teilschuldverschreibungen die "Teilschuldverschreibungen") bekannt, ihre Teilschuldverschreibungen der Gesellschaft, vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der neuen Anleiheemission, gegen Barzahlung zum Rückkauf anzubieten (die "Angebote"). Die Angebote enden am 4. Juni 2018, und unterliegen den im Tender Offer Memorandum vom 25. Mai 2018 (das "Tender Offer Memorandum") festgelegten Bedingungen. Nach Maßgabe anwendbaren Rechts und wie im Tender Offer Memorandum beschrieben, kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen die Angebote jederzeit verlängern, erneuern, abändern, beenden oder dessen Bedingungen ändern. Für die Teilschuldverschreibungen die im Rahmen der Angebote zum Erwerb durch die Gesellschaft angenommen werden, beabsichtigt die Gesellschaft einen Kaufpreis berechnet entsprechend einer Ankaufsrendite, die sich aus der Summe des jeweiligen interpolierten Mid-Swap-Satzes und einer Ankaufsspanne von +25 Basispunkten für die Teilschuldverschreibungen 2020 und +60 Basispunkten für die Teilschuldverschreibungen 2022 ergibt, zu leisten. Zusätzlich werden für die Teilschuldverschreibungen die von ihr gemäß den Angeboten angenommen werden, die aufgelaufenen Stückzinsen soweit diese angefallen sind, bezahlt. Die Gesellschaft beabsichtigt Teilschuldverschreibungen im Rahmen der Angebote zum Erwerb in jenem Gesamtnennbetrag anzunehmen, sodass die durch die Gesellschaft zu leistenden gesamte Gegenleistung für die zum Erwerb angenommenen Teilschuldverschreibungen (nicht inbegriffen die auf die Teilschuldverschreibungen angefallenen und zu zahlenden Stückzinsen) EUR 300.000.000 nicht überschreitet (die "Gesamtgegenleistung") (die Gesellschaft behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen erheblich mehr oder weniger Teilschuldverschreibungen als die Gesamtgegenleistung zum Kauf anzunehmen). Wenn der Gesamtnennbetrag der zum Kauf angebotenen Teilschuldverschreibungen die Gesamtgegenleistung (oder der erhöhte Betrag, den die Gesellschaft zum Kauf annimmt) übersteigt, werden die Teilschuldverschreibungen anteilig angenommen, wie im Tender Offer Memorandum näher beschrieben. Die in Übereinstimmung mit den Angeboten erworbenen Teilschuldverschreibungen werden entwertet und nicht wieder ausgegeben oder weiterverkauft. Teilschuldverschreibungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Angeboten gültig zum Kauf angeboten und angenommen wurden, bleiben zu ihren jeweiligen Bedingungen ausstehend. Im Zusammenhang mit den Angeboten und vorbehaltlich der Marktbedingungen gibt die Gesellschaft zudem die Absicht bekannt, einen neuen EUR RegS unbesicherten fixverzinsten senior Eurobond mit einer Laufzeit zwischen sieben und acht Jahren und einem Gesamtnennbetrag von zumindest EUR 300.000.000 zu emittieren (der "Eurobond"). Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in Übereinstimmung mit den Angeboten angebotenen Teilschuldverschreibungen zum Kauf anzunehmen. Ob die Gesellschaft die Teilschuldverschreibungen zum Kauf annimmt, die rechtsgültig angeboten wurden, hängt ohne Einschränkung vom erfolgreichen Abschluss der Emission des Eurobonds oder einer anderen Finanzierung ab, die die Gesellschaft nach eigenem Ermessen zu für sie akzeptablen Bedingungen (in jedem Fall wie von der Gesellschaft festgelegt) festlegen kann. Der Emissionserlös des Eurobonds wird für den Kauf der Teilschuldverschreibungen im Rahmen der Angebote und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Für weitere Informationen: FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland, Claire Turvey, Ellie Sweeney atrium@fticonsulting.com Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds durch die Finanzmarktbehörde Jersey beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate. Angebots- und Verbreitungsbeschränkungen Weder diese Mitteilung noch das Tender Offer Memorandum stellen eine Einladung zur Angebotsabgabe in einer Jurisdiktion dar, in der, oder an Personen in oder aus der, eine solche Einladung oder eine solche Angebotsabgabe nach geltendem Wertpapierrecht rechtswidrig ist. Die Angebote wurden nicht und werden nicht, direkt oder indirekt, innerhalb oder in die, oder durch die Verwendung der Post der, oder durch irgendwelche Mittel oder Einrichtungen des innerstaatlichen oder außerstaatlichen Handels der, oder von jeglicher Einrichtung einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten oder an eine U.S. Person (wie in Regulation S des United States Securities Act of 1993 festgelegt (jede eine "U.S. Person")), gemacht. Die Verbreitung dieser Mitteilung und des Tender Offer Memorandums kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich beschränkt sein. Personen, die entweder in den Besitz dieser Mitteilung oder des Tender Offer Memorandums gelangen, sind von der Gesellschaft aufgefordert, sich selbst über die Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Weder von der Gesellschaft noch von einer anderen Person wurden und werden in einer Jurisdiktion Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot ermöglichen würden. Weder diese Mitteilung noch das Tender Offer Memorandum stellen ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf der neuen Eurobonds oder anderer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von den Registrierungserfordernissen ausgenommen. Die neuen Eurobonds wurden und werden nicht nach dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, es handelt sich um eine Ausnahme oder eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen des Staates unterliegt. For further information: FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland Claire Turvey Ellie Sweeney atrium@fticonsulting.com

