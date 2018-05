Westinghouse Electric Company kündigte heute an, dass es bei der Entwicklung seines EnCore Fuels, dem revolutionärem störfreien Brennstoff (accident-tolerant fuel ATF), mit ENUSA Industrias Avanzadas (ENUSA) im Rahmen eines Rahmenkooperationsvertrags (FCA) zusammenarbeiten wird.

"Diese Vereinbarung dient dazu, die fachlichen und geschäftlichen Beziehungen zwischen ENUSA und Westinghouse zu stärken, während wir daran arbeiten, die führende Kernbrennstofftechnologie zu entwickeln", sagte Torbjörn Norén, European Fuel Group and EMEA Fuel Delivery Director bei Westinghouse. "Die Zusammenarbeit von Westinghouse mit ENUSA in den spanischen und europäischen Brennstoffmärkten wird dabei helfen, Vereinbarungen mit Kunden zu erleichtern, um Demonstrationsprogramme von EnCor Fuel in ihren Anlagen einzuführen."

Bezüglich der Bedingungen der Vereinbarung wird durch den unterzeichneten FCA der Rahmen festgelegt, der die unterschiedlichen gemeinsamen Entwicklungsprogramme (Joint Development Programs (JDPs)) regeln wird, die bei beiden Unternehmen einzuführen sind. Das erste JPD wird die Anwendung des segmentierten Stangenkonzepts und der Entwicklungsmodelle von ATF EnCoreBrennstoffverhalten evaluieren.

Auf das erste JDP werden weitere JDPs folgen bezüglich Codes und Verfahren, Management von abgebrannten Brennstoffen und Brennstoffherstellungs- und Inspektionstechnologien.

