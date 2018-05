Das norwegische Unternehmen erhält für seinen Anteil von 49,9 Prozent an Adler Solar eine Barabfindung von 250.000 Euro. Adler Solar will sich in Kürze zu den Veränderungen äußern.Das norwegische Energieberatungsunternehmen Aqualis ASA hat sich kürzlich von seiner Beteiligung an Adler Solar getrennt. Für seinen Anteil von 49,9 Prozent erhielt es eine Barabfindung von 250.000 Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Anteil gehe an D2D4. "Eine Kauf- und Übertragungsvereinbarung für den Verkauf seiner Beteiligung an Adler Solar und eines separaten Gesellschafterdarlehens in Höhe von 349.000 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...