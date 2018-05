Dass die Rente sicher ist, dürfte nicht einmal mehr Norbert Blüm glauben. Nick Anderson von der Berenberg Bank hat gerade zum Thema Rente seine Studie "Pensions - The next leg of the crisis" vorgestellt. Demnach werden die Auswirkungen der zunehmend älteren Gesellschaft dramatisch. Die Zahl der über 65-Jährigen wird in den kommenden 20 Jahren in der EU um 49 Prozent steigen, in den USA ...

